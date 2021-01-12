Ежегодно украинцам поднимают зарплаты, но вместе с ними растут и цены. Что выросло больше – цены или зарплаты в 2020 году? Политики у власти часто вспоминают о том, что украинцы получают более высокие зарплаты, чем получали год назад. Выросла не только средняя зарплата, но и минимальная.

Журналисты Экономики 24 решили выяснить действительно ли это так. Мы сравнили, что можно было купить за среднюю зарплату в ноябре 2019 года и в ноябре 2020 года (последние данные от Госстата).

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Как изменилась зарплата

За год средняя зарплата выросла на чуть более 12%. В ноябре 2019 года она была на уровне 10 679 гривен, а ровно через год – 11 987 гривен.

Больше всего получают работники отраслей:

Авиационный транспорт – 22 242 гривны;

Финансовая и страховая деятельность – 19 893 гривны;

Государственное управление и оборона и социальное страхование – 17 316 гривен.

Самая низкая зарплата по сферам:

Работа в учреждениях культуры (библиотеки, архивы, музеи) – 8 491 гривна;

Почтовая и курьерская деятельность – 6 808 гривен;

Гостиницы, хостелы, заведения питания – 6 331 гривна.

Как изменились цены

В ноябре 2020 года цены на различные товары и услуги выросли на 3,8% относительно цен того же месяца в 2019 году. Такие данные представил Госстат в своем отчете по индексу потребительских цен.

Что стало дороже

Больше всего подорожали коммунальные услуги, в частности природный газ вырос в цене почти на 40%, водоснабжение обходится на 19% дороже, а канализация – на 17%.

Некоторые продукты также подорожали сильнее, чем выросла средняя зарплата. Например, сахар подорожал на 37%, масло на 15%, а яйца – почти на 13%. Табачные изделия также существенно выросли в цене – на 20%.

Завести ребенка в садик или оплатить высшее образование также стало труднее. Дошкольное и начальное образование подорожали на 14%, а высшее образование в среднем стало на 15% дороже.

Что стало дешевле

Несмотря на инфляцию есть товары и услуги, которые в течение последнего года существенно потеряли в цене. Это:

Домашний текстиль – подешевел на 1,2%;

Горячая вода, отопление – на 3,6%;

Одежда и обувь стали дешевле на 6,1%;

Аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации теперь на 9,2% доступнее;

Топливо и масла потеряли в цене 13,8%;

Овощи больше всего упали в цене – 18,1%.

Что можно было купить тогда и сейчас

Мы разобрались как изменились цены на товары и услуги и что произошло с зарплатой за последний год. Теперь попробуем сопоставить цифры и понять стало ли украинцам жить лучше.

Цены в категории "продукты" существенно разнятся. Есть товары, которые ощутимо подорожали, а есть, которые упали в цене. Несмотря на то, что средняя зарплата выросла на 12%, а продукты в целом подорожали на 3,4%, то украинцы теперь могут позволить себе больше.

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Так, на среднюю зарплату теперь можно было купить 773 батона, а теперь – 823. Значительно больше можно позволить себе овощей, например, средней зарплаты хватит, чтобы купить почти 1 300 килограммов картофеля (в прошлом году всего 755 килограммов). Однако теперь украинцы могут купить меньше сахара – 608 килограммов вместо 737 килограммов.

Подробнее сколько всего можно было купить в ноябре 2020 года по сравнению с годом ранее, смотрите на графике.

Отдельно стоит рассмотреть коммунальные услуги, которые съедают весомую часть бюджета семьи. Газ, водоснабжение и канализация подорожали больше, чем выросла зарплата. Кроме того, с 1 января 2021 года отменили льготный тариф на электроэнергию на первые 100 киловатт-часов.

Только горячая вода и отопление подешевели относительно прошлого года. Зато арендная плата за однокомнатную квартиру выросла на 6%. Однако зарплаты выросли больше, поэтому давление этого пункта на общий бюджет семьи уменьшилось.

Чего ожидать дальше

Если смотреть на общие данные, то зарплаты украинцев растут все же быстрее, чем это делают цены на товары и услуги. Однако резкое поднятие минимальной зарплаты в 2021 году может привести к инфляции как предупреждали 24 канал экономисты.

Напомним, что еще в декабре 2020 года украинцы минимально получали 5 тысяч гривен, а теперь 6 тысяч, что на 20% больше. В декабре зарплату планируют поднять еще – до 6 500 гривен.