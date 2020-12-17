Когда ФОП должны начать использовать РРО, какие они бывают, что будет за нарушение закона и почему лучше искать подходящий сервис уже сейчас.

В материале Экономики 24 рассказываем о нескольких ПРРО, которые можно использовать для своего бизнеса.

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Что происходит

С 1 августа 2020 года в Украине можно использовать не только традиционные кассовые аппараты, но и их программные аналоги. Это могут быть мобильные приложения, которые выполняют такие же функции.

Обязательное использование РРО для ФОП 2-4 групп с доходом до 1 миллиона гриве Верховная Рада отсрочила до 1 января 2022 года, дав предпринимателям время на подготовку к нововведениям.

Но для части предпринимателей РРО нужны уже сейчас. Например, если доход ФОП 2-4 групп превышает 1 миллион гривен.

Или же независимо от дохода обязаны использовать РРО:

Предприниматели, которые продают технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту.

ФОП, продающие лекарства и медизделия;

Единщики, торгующие подакцизными товарами.

Если же предприниматели не поставят вовремя себе РРО, то им грозят штрафы. За первое нарушение будет 100%, а за каждое последующее — 150% стоимости непроведенных через РРО товаров или услуг.

Поэтому за оставшееся время бизнес может лучше подготовиться к новым условиям и найти для себя подходящий вариант, как минимум, программного РРО.

Они намного дешевле (чаще всего бесплатные), автоматизируют работу и сводят к нулю ошибки из-за человеческого фактора.

"пРРОсто"

Это бесплатное программное РРО от Государственной налоговой службы.

Интерфейс пока не самый удобный и работает только на смартфонах. Принцип такой:

Сначала нужно "добавить товар в корзину". Есть три варианта как это сделать: отсканировать штрих-код, ввести его номер вручную или написать наименование и цену товара. Потом подтвердить продажу. Для этого подтверждается список товаров, далее подписывается с помощью ЭЦП и синхронизируется с базой данных налоговой. И получить чек. Сервер налоговой выдает номер фискального чека с QR-кодом. Просканировав QR-код клиент откроет свой чек на сайте налоговой.

Fondy

Fondy первыми из украинских платежных платформ реализовали поддержку пРРО, которая бесплатна для их клиентов. Этот сервис принимает платежи для бизнесов картами любых банков, а также Apple Pay и Google Pay. То есть помимо РРО вы получите полноценное платежное решение.

Для интеграции пРРО необходимо зарегистрироваться в системе налоговой, создать там электронную печать, а потом отправить заявку на сайте Fondy для подключения программного РРО.

Он доступен для всех предпринимателей, которые ведут легальный онлайн-бизнес.

Программный РРО от Fondy бесплатный и не требует расходов на обслуживание. Сервис минимизирует человеческий фактор и упрощает ведение кассового учета.

Работает в "облаке" круглосуточно и без выходных, не требует ручного переключения изменений, а смены открываются автоматически.

Checkbox

Проект Дмитрия Дубилета и его команды разработчиков. Установка и первый месяц бесплатные, дальше — 149 гривен в месяц за одну кассу.

РРО подходит для:

Малого бизнеса. Формирует чеки сразу в мобильном приложении, сайте или в чат-боте.

Интернет-магазинов. Интегрируется с онлайн-кассой, а фискальные чеки можно отправлять на e-mail покупателя.

Среднего и большого бизнеса. Интегрируется с фронт-системой для бесшовного перехода на пРРО.

Сервис необходимо отдельно интегрировать с платежной платформой.

"Смарт Каса"

Мобильное приложение, созданное Ukrtrimex совместно с Mastercard. Оно бесплатное и предназначено для сферы услуг, розничной торговли, доставки и транспорта. Подходит только для офлайн-платежей, нет функции приема платежей на сайте

РРО дает возможность принимать платежи из Apple Pay, Google Pay и Masterpass, сканируя QR-код.

Помимо приложения, у них есть и физическое устройство. Это одновременно мобильный терминал, кассовый аппарат и система учета продаж. Он работает на системе Android и держит заряд до 72 часов. Аппарат можно подсоединить к интернету и синхронизировать все данные со своим онлайн-кабинетом.

ОщадPay

Сервис государственного "Ощадбанка", созданный в партнерстве с Visa. Он дает возможность пользоваться смартфоном как POS-терминалом и принимать с его помощью бесконтактные платежи.

Его можно интегрировать с налоговым сервисом ПРРО и API фискального сервиса. А потом передавать данные о транзакциях и давать клиентам электронные чеки. Сервис будет полезен ФОПам, юридическим лицам, фестивалям и культурным мероприятиям, рынкам, уличной торговле, мастерам на дому.

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Работает это так: продавец указывает сумму сделки в приложении, клиент прикладывает карточку или смартфон, проводится оплата, при необходимости отправляется электронный чек на почту клиента или SMS-сообщением.

Автор: Дмитрий Прибитько