Украинцы могут получить налоговую скидку по оплаченным в 2020 году налогам. Рассказываем как это сделать и на какие товары и услуги распространяется налоговая скидка.

На что действует налоговая скидка

Дети

Налоговую скидку в 2021 году могут получить украинцы, которые в прошлом году лечились от бесплодия, усыновили ребенка или отдали ребенка на учебу. Это перечислено в законе о налоговой декларации, который проанализировали журналисты 24 канала.

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Оплата вспомогательных репродуктивных технологий . Украинцы, которые лечат бесплодие, могут рассчитывать вернуть часть денег.

. Украинцы, которые лечат бесплодие, могут рассчитывать вернуть часть денег. Оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины.

ребенка, включая уплату государственной пошлины. Если ваш ребенок попал на платное обучение, часть стоимости обучения можно вернуть. Более того, налоговая скидка действует не только на оплату обучения, но и на собственное или других родственников (родителей, супруга/супруги).



Благодаря налоговой скидке можно вернуть 18% стоимости обучения

Жилье

За аренду, покупку и строительство жилья можно получить довольно большую скидку от государства. Поэтому налоговая скидка распространяется на:

Уплаченные проценты по ипотечному жилищному кредиту . Государство может вернуть вам часть денег, но не с суммы всей ипотеки, а только с тех процентов, которые вы уплатили в течение последнего года.

. Государство может вернуть вам часть денег, но не с суммы всей ипотеки, а только с тех процентов, которые вы уплатили в течение последнего года. Сумма арендной платы , уплаченной человеком, который имеет статус внутренне перемещенного лица. Таких в Украине почти 1,5 миллиона человек по данным профильного министерства. Но для этого нужно заключить официальный договор об аренде.

, уплаченной человеком, который имеет статус внутренне перемещенного лица. Таких в Украине почти 1,5 миллиона человек по данным профильного министерства. Но для этого нужно заключить официальный договор об аренде. Уплата средств на строительство (приобретение) доступного жилья. Это построенные и строящиеся при государственной поддержке жилые дома (комплексы) и квартиры.

Благотворительность, страховка и COVID-19

Под налоговую скидку подлежат и другие расходы украинцев. В частности:

Деньги или стоимость имущества, которое передали на благотворительность и пожертвования . Это может быть лечение, обучение и т.д. - часть из них можно вернуть.

. Это может быть лечение, обучение и т.д. - часть из них можно вернуть. Уплата страховых платежей по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Когда в Украине полноценно начнет действовать система накопительных пенсий, такая налоговая льгота станет еще более весомой.

по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Когда в Украине полноценно начнет действовать система накопительных пенсий, такая налоговая льгота станет еще более весомой. Сумма средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива .

. Расходы на борьбу с COVID-19 в Украине. Это, в частности расходы на лекарственные средства, дезинфицирующие средства и антисептики, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия для скрининга больных и тому подобное.

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Условия для получения скидки:

Вы должны получать официальную зарплату . Поэтому для тех, кто не работает по-белому или является ФЛП - эта возможность недоступна.

. Поэтому для тех, кто не работает по-белому или является ФЛП - эта возможность недоступна. Сумма, с которой хотите получить налоговую скидку, не должна быть выше официального годового дохода.

Каков размер налоговой скидки

Налоговая скидка - это 18% от суммы, которую вы заплатили.

Например, за год вы заплатили по ипотечному кредиту 100 тысяч гривен, из которых 20 тысяч - это проценты. Тогда вам считают 18% от 20 тысяч и вы получите 3 600 гривен назад.

Или же вы заплатили 10 тысяч гривен за обучение ребенка - тогда ожидайте 1 800 гривен возвращения.

Как получить налоговую скидку

Чтобы получить налоговую скидку, нужно заполнить онлайн-форму декларации и в соответствующем разделе заполнить расходы, которые вы совершили с выше перечисленного списка. При этом необходимо указать реквизиты для возврата денег.



Подать декларацию нужно через электронный кабинет / Unsplash

Как это сделать:

Подать декларацию можно онлайн через электронный кабинет налогоплательщика, но для этого нужно иметь электронную цифровую подпись. Прикрепляете ключ и вводите пароль. Выбираете режим "Электронный кабинет для граждан". Выбираете подпункт "Представление декларации об имущественном состоянии и доходах". Создаете декларацию и заполняете соответствующие поля. Храните декларацию, подписываете и отправляете.

Что нужно заполнить в декларации:

Тип декларации (отчетная, отчетная новая или уточняющая);

Категория плательщика;

Общая сумма налогооблагаемого дохода;

Уплаченный налог и военный сбор;

Сумма налога и военного сбора, которую надо заплатить по поданной декларации;

Прочие доходы за год, которые не подлежат налогообложению;

Реквизиты для получения денег, если имеете право на налоговую скидку;

Сведения об имуществе, которое предоставляли в аренду (если).

Когда нужно подавать декларацию

Граждане, имеющие право на налоговую скидку, могут подавать соответствующую декларацию до 31 декабря 2021 года. То есть до конца этого года можно подать декларацию за 2020 год.

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Важно, чтобы получить налоговую скидку, нужно предоставить доказательства того, что вы потратили деньги, сколько и когда. Для этого сохраняйте чеки и будьте готовы предоставить дополнительные документы и договоры.

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