Конфисковать активы России и связанных с ней компаний можно четырьмя способами. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

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Как Украина может конфисковать активы России

Суд

Конфисковать имущество можно по решению суда. Это уже сделали с активами Виктора Медведчука, на которые суд наложил арест. Так, 172 объекта сети АЗС Glusco были переданы государственному "Нафтогазу". Такой шаг, кстати, не только принесет деньги в госбюджет, но и улучшит сложившуюся ситуацию на топливном рынке.

Также арестовали другое имущество Медведчука и его соратника Дмитрия Козака:

40 миллионов гривен на счетах;

100 автомобилей, земельные участки и здания на сумму 80 миллионов гривен.

Закон о конфискации

Совет одобрил новый закон о конфискации российских активов. Как только его подпишет президент, то государство сможет забирать имущество, российское или имеющее связь со страной-агрессором. Переход в государственную собственность продлится 1 месяц. Решение будет принимать Высший антикоррупционный суд.

Закон о национализации

Другой способ – национализация российского имущества. Соответствующий закон уже есть, и им воспользовались при национализации активов двух "дочек" российских банков. Речь идет об активах Сбербанка и Проминвестбанка.

Напомним, что, по оценке НБУ, Украина может направить в свой бюджет около 26 миллиардов гривен благодаря средствам, ОВГЗ и депозитным сертификатам этих двух банков.

Конфискация во время войны

Это самый простой способ конфискации имущества, который разрешает военное положение. Можно конфисковать какое-либо имущество без аргументации. Но такой способ предполагает обязательство компенсировать стоимость. Потому им пока не пользуются.

Реальные шаги по конфискации российских активов в Украине станут хорошим примером для международного сообщества сделать то же самое. Тем более что Украина уже предложила юридический механизм для такой реализации,

– отмечает Малюська.

Речь идет о механизме, который обеспечит Украине получение денег Центробанка России уже в конце этого года.

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