Как правильно платить налоги ФЛПам (ФОПам) в 2021 году и что следует знать о едином налоге: ставки, суммы, сроки и способы уплаты, штрафы, налоговые каникулы – далее в материале.

Предприниматели на упрощенной системе налогообложения платят единый налог (ЕН). На первой и второй группе – ежемесячно, на третий – раз в квартал, если получают доход. Стоит заметить, что ставка налога зависит от группы, поэтому подробнее о каждой группе налогообложения.

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ЕП для первой — третьей группы

Первая группа: физические лица – предприниматели, не использующие труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

Вторая группа: предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого налога и/или населению, производство и/или продажу товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства.

Ставка

Оплачивается фиксированная сумма ежемесячно;

В течение года сумма не меняется;

Платить ФЛПам нужно даже за месяцы, когда доход не получали.

Первая группа – до 10% от прожиточного минимума. По состоянию на 2021 сумма составляет 227 гривен. Также, с января по май первую группу освободили от уплаты фиксированного платежа по ЕН.

Вторая группа –до 20% от минимальной зарплаты. По состоянию на начало 2021 года минимальная заработная плата составляет 6 тысяч гривен, поэтому единый налог соответственно – 1,2 тысячи гривен в месяц.

Налоги для ФЛП 2021 / Инфографика 24 канала

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Когда платить ЕП?

Оплатить ЕН нужно до двадцатого числа включительно согласно пункту 295.1 НКУ. Если двадцатое число (последний день уплаты) приходится на выходной день, то оплатить можно в последний рабочий день, следующий перед выходным. Также можно оплатить ЕН заранее, за год до декабря месяца, на больше – невозможно.

Платить ли ЕН, если зарегистрировал ЧП посреди месяца?

Если, к примеру, вы зарегистрировали ЧП 24 января, то первый раз налог будете платить в феврале. Поскольку, восемь дней, в течение которых вы были предпринимателем в январе, вы считаетесь ФЛП на общей системе, и в случае получения дохода должны оплатить из этой суммы НДФЛ.

Что делать в случае закрытия СПД?

В случае закрытия ФЛП, единый налог нужно будет оплатить за весь последний месяц предпринимательства, даже если у госрегистратора зарегистрировал прекращение деятельности первого числа месяца согласно с пунктом 295.8 НКУ.

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По каким счетам платить ЕН

Как оплатить ЕН?

Оплатить ЕП можно с предпринимательского личного счета или наличными через кассу банка.

Где узнать счет для оплаты ЕН?

Счет для оплаты можно узнать на сайте ГНС, в кабинете плательщика в разделе "Состояние расчетов с бюджетом" или уточнить в своей налоговой.

Важно. С 1 января 2021 года действуют новые счета для уплаты налогов. На сайте Казначейства, актуальны данные в разрезе регионов.

Что указывать в платеже?

В платежи обязательно указывается ФИО предпринимателя, его налоговый номер, наименование и счет получателя, в назначении платежа – период, за который платите взнос.

Штраф и задолженность

Если просрочили или вообще не заплатили единый налог, кроме задолженности, придется заплатить штраф и пеню.

Штраф

Размер штрафа — 50% месячного платежа по единому налогу:

первая группа — 109,45 гривен;

вторая группа — 600 гривен.

Пеня начисляется по-разному, в зависимости от того, кто обнаружил задолженность и в какой срок.

Обнаружил ФЛП . Согласно с подпунктом 129.1.3, пунктом 129.4 НКУ пеню насчитываю из расчета 100% учетной ставки НБУ, действующей на каждый день просрочки и в том случае, если истек девяносто один календарный день от последнего дня уплаты налога.

. Согласно с подпунктом 129.1.3, пунктом 129.4 НКУ пеню насчитываю из расчета 100% учетной ставки НБУ, действующей на каждый день просрочки и в том случае, если истек девяносто один календарный день от последнего дня уплаты налога. Обнаружила налоговая. Согласно с подпунктом 129.1.1, пунктом 129.3 НКУ налоговая определит размер штрафа, и на его сумму начислит пеню за каждый день просрочки уплаты с первого рабочего дня после окончания срока уплаты и до даты уплаты задолженности и штрафа. Стоит отметить, что согласно абзацу 1 пункту 129.4 НКУ пеня начисляется исходя из 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день.

Недоплата. Согласно с пунктом 131.2 НКУ если есть недоимка по ЕН, то при уплате налога эта сумма будет зачтена в счет погашения долга, затем — в счет погашения штрафа и пени.

Важно. Если два квартала подряд ходите в должниках и на каждое первое число месяца за вами тянется непогашенная задолженность, вашу регистрацию единщика аннулируют, и вам придется перейти на общую систему. Вернуться же на упрощенную систему согласно с пунктом 299.11 НКУ можно только по истечении четырех последовательных кварталов.

Налоговые каникулы

Налоговые каникулы — это установленный законом срок, в течение которого определенные группы предприятий освобождаются от уплаты отдельных видов налогов и налогов в целом. Так называемые налоговые каникулы для первой и второй группы могут быть в случае отпуска или болезни сроком на один календарный месяц.

Отпуск. Для того чтобы освободиться от ЕП на один календарный месяц в связи с отпуском следует написать заявление на имя начальника налоговой, указав в ней продолжительность отпуска, которая должна составлять не менее календарного месяца.

Больничный. Согласно с подпунктом 298.3.2 НКУ, если ФЛП болел в течение тридцати дней или дольше, у него имеется больничный, то имеет право освободиться от налогов на срок одного месяца. Для этого нужно только подать заявления в ДФС с копией больничного.

Важно. ФЛП не может получать доход во время отпуска или болезни. Если поступления все-таки будут, налоговая будет считать, что деятельность ФЛП фактически вел, а значит и налоги надо платить. Это не касается предоплат и оплат за ранее проданный товар или оказанные услуги.

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ЕП для 3 группы

Третья группа: физические лица — предприниматели, которые не используют труд наемных лиц или количество лиц, что состоят с ними в трудовых отношениях не ограничено и юридические лица, субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы.

Ставка

На третьей группе платят единый налог, только если получали предпринимательский доход.

Ставка единого налога:

3% от дохода платят ФЛП — плательщиков НДС;

5% от дохода платят неплательщики НДС.

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Когда платить ЕП? Раз в квартал в течение 10 дней после последнего дня подачи декларации по ЕН. Если последний день уплаты приходится на выходной, то ФЛП должны перечислить налог позже в рабочий день, следующий перед ним. Десятидневный период рассчитывается от фактического последнего дня подачи декларации по ЕН, а не перенесенного.

Важно. Даже если последний день представления отчетности приходится на выходной и переносится, это никак не влияет на срок уплаты единого налога, поскольку он не переносится.

Штраф за задолженность

Согласно с пунктом 126.1 НКУ размер штрафа за неуплату или просрочку по единому налогу зависит от того, насколько ФЛП задержал платеж. Если:

менее тридцати дней — штраф 10% от суммы задолженности по ЕН;

более тридцати дней — 20% от суммы долга.

Пеня. Пеня начисляется по тем же правилам, что и для первой и второй группы.

Важно. Если ФЛП два квартала подряд не платит ЕН, то он теряет регистрацию единщика и дальше вести бизнес уже на общей системе.

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Доходы, облагаемые по повышенной ставке

Повышенная ставка единого налога для предпринимателей составляет 15%.

Превышение максимального размера годового дохода

Вторая группа. По состоянию на 2021 год предприниматель может максимум получить доход в размере 5004000 гривен.

Третья группа. По состоянию на 2021 год предприниматель может максимум получить дохода в размере 7002000 гривен. Если сумма будет больше, то ФЛП должен будет заплатить 15% налога с суммы превышения и перейти на общую систему.

Важно. Если предприниматель скроет от налоговой факт получения большей прибыли чем это предусмотрено, то будет вынужден оплатить не только 15% ЕН с суммы превышения, но и 18% НДФЛ по всему за декларированному доходу, который получал с момента нарушения.

Суммы неденежного дохода

Если вы ФОТ и работаете на упрощенной системе, то вариант расчета на бартерной основе, электронными деньгами, векселями и так далее – невозможен. Имеется в виду, что все предоставленные услуги должны быть обложены и уплачен по ставке 15%.

Доход от запрещенных видов деятельности

Нужно учитывать ряд видов деятельности, запрещенных на упрощенной системе. Например, вы решили заняться производством вин на продажу, но КВЭД 11.02 (продажа вин) запрещен на едином налоге.

Доход от видов деятельности, не внесенных в реестр плательщиков единого налога

На упрощенной системе можно заниматься только теми видами деятельности, которые внесли в реестр плательщиков ЕН. Здесь действует принцип: сначала регистрируем КВЭД, потом начинаем получать за ним доход.

Доход на первой и второй группе, полученный от деятельности, что запрещена на этих группах

Например, на первой группе разрешено торговать на рынках, однако оптовой торговлей заниматься нельзя. То есть КВЭДы, связанные с оптовой торговлей под запретом. Также, к примеру, на второй группе нельзя зарегистрировать КВЭД 68.31, а на третий можно.