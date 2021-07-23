Новые правила обмена валют

Как покупать наличную валюту

Чтобы купить тысячу долларов, раньше нужно было иметь с собой толстую пачку гривневых купюр. Но с 30 июня Нацбанк упростил процесс обмена валют для украинцев. Достаточно иметь при себе карточку с необходимой суммой денег и расплатиться за валюту через терминал в кассе.

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Так же можно и продать доллары. Сумма в гривне зачислится на ваш карточный счет.



Обменивать валюту стало удобнее / Фото 24 канал

Где покупать валюту: В банке. Это надежный способ, но не лишенный очередей. К тому же часто в отделениях нет необходимой суммы валюты и нужно заказывать наперед.

Это надежный способ, но не лишенный очередей. К тому же часто в отделениях нет необходимой суммы валюты и нужно заказывать наперед. В обменнике. Удобный, ведь обменников куда больше, чем банков. Но и рисковый, поскольку значительная их часть – нелегальные. А значит там могут продать фальшивые купюры и никто вас не защитит. Поэтому надо проверять, есть ли у обменника лицензия.

Удобный, ведь обменников куда больше, чем банков. Но и рисковый, поскольку значительная их часть – нелегальные. А значит там могут продать фальшивые купюры и никто вас не защитит. Поэтому надо проверять, есть ли у обменника лицензия. Онлайн. Этот способ открылся для украинцев в 2020 году. Имея валютную или интернет-карточку, клиент может просто перевести туда деньги с гривневой карты. Конвертация произойдет автоматически.

Обратите внимание, что лимитом обмена валют в год является 200 тысяч евро. Эту сумму Нацбанк оставил без изменений.

Бизнес сможет покупать валюту без ограничений

Еще одним шагом политики либерализации станет снятие ограничений на наличном рынке для бизнеса.

Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, касающегося покупки иностранной валюты под обязательства,

– отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Он добавил, что снятие ограничений будет постепенным. Вместе с тем этот шаг будет важнейшим из последних для валютного рынка.

Какие валюты не принимают

В то же время украинцам массово отказывают в обмене валюты, если доллары или евро повреждены. И кассиры имеют на это право, как сообщил Obozrevatel со ссылкой на Нацбанк.

В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан относительно отказа банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют,

– отмечают в НБУ.

В частности, проблемы могут возникнуть с валютой, которая:

имеет несколько повреждений сразу;

значительно изношенная (старая);

порванная;

имеет пятна краски.

Что делать с поврежденными долларами

Однако все же существует способ обменять поврежденные иностранные банкноты. Есть банки, которые их принимают – на инкассо, – но берут за это комиссию 5 – 50%. Кроме комиссии, такая процедура еще и требует времени. Ведь принятые на инкассо банкноты направляются в иностранный банк-корреспондент для осуществления обмена на новые банкноты.



Обменять поврежденный доллар – сложнее, чем гривну / Фото Unsplash

Обычно такую услугу предлагает не каждое отделение, а центральные. Например, обратиться в центральное отделение советуют в Укрэксимбанке и Ощадбанке.

Что делать с поврежденными гривнами

А вот с украинскими купюрами все просто – их можно обменивать в любом виде.

Банки обязаны без каких-либо ограничений принимать для обмена от физических и юридических лиц изношенные банкноты, которые не имеют признаков подделки и имеют признаки износа или повреждения: потертости, загрязнения, отпечатки штампов, надрывы и надрезы, отверстия, оторванные края или углы,

– говорится в сообщении НБУ.

Исключениями являются крайне сильные повреждения: склеивание двух купюр или повреждения, вследствие которых купюра уменьшилась до 55% и ниже от своего размера.

Также ранее распространялась информация, что купюры старого образца обмениваются по менее выгодному курсу. Но это неправда. К примеру, американские доллары, неважно 2010 года выпуска или 2020 года – все имеют одинаковую ценность. Об этом 24 канал заверили в Нацбанке.

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