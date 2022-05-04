Как криптовалюта помогает украинцам бороться с врагом

С начала полномасштабной войны России против Украины мы получили много помощи из-за границы. Значительная часть этой помощи поступила в криптовалюте.

Масштабы помощи

Криптосообщество перечислило более 100 миллионов долларов для Украины в течение первого месяца войны. Только благотворительная организация Aid For Ukraine с начала запуска собрала более 60 миллионов долларов в криптовалюте на военные и гуманитарные нужды, сообщило Минцифры.

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Кстати, через эту организацию помощь Украине перечислил Виталий Бутерин – основатель второй криптовалюты мира Ethereum и россиянин по происхождению. Он пожертвовал Украине 1 500 ETH, что эквивалентно 5 миллионам долларов. Половина поступила организации Aid for Ukraine, другая – благотворительному фонду Unchain Fund.

Финляндия планирует передавать Украине изъятые от преступников криптоактивы, сообщает Helsingin Sanomat. Неизвестно, сколько именно получит Украина, но потенциал помощи составляет 77 миллионов долларов. И это всего несколько примеров помощи.

Почему криптовалюта

Переводы в криптовалюте – это быстро, дешево и безопасно. А главное – таким способом можно обойти бюрократию. К примеру, фонд "Повернися живим" исчез с платформы для сборки средств Patreon из-за того, что она не позволяет собирать деньги на военные цели. С криптовалютой не возникает таких проблем. Ее можно даже отправлять анонимно.

Блокчейн позволяет нам масштабировать наши усилия так, как это было невозможно для нас раньше. Старые способы привлечения денег иногда действительно медленны и просто неловки,

– сказала в интервью The New York Times Надежда Толоконникова, пресс-секретарь DAO в Украине.

Деньги, которые нам посылают в криптовалюте, в большей безопасности. А также они не зависят от стабильности банковской системы страны, находящейся в разгаре войны.

Как помочь Украине в криптовалюте

Кто угодно может пожертвовать криптовалюту на военные или гуманитарные нужды Украины. Криптокошельки для этого можно найти на сайте Минцифры. Там есть возможность сделать это в биткойнах, Ethereum, Tether, Solana, Dogecoin и многих других криптовалютах. Также можно помочь украинской армии, купив NFT.

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