Как компания, производящая запчасти для российских танков, обходит санкции

Комплектующие запчасти для российских танков, которые вторглись на территорию Украины, были изготовлены на "Рыбинсккабель". Компания и дальше работает в обход санкций Запада.

Об этом стало известно журналистам 24 канала благодаря информации Совета экономической безопасности Украины (СЭБ).

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Как компания обходит санкции

"Рыбинсккабель" использует оффшорную компанию "ТЕТРАСТ КО ЛИМИТЕД" для обхода санкций:

До середины апреля этого года основателем предприятия был российский олигарх Сергей Прохоров и кипрская фирма "ТЕТРАСТ КО ЛИМИТЕД".

Прохоров тоже является директором той же кипрской фирмы.

Но он и его компания вышли из состава учредителей "Рыбинсккабель" в апреле. Вероятно, это попытка избежать санкций.



Связи Прохорова с офшорной компанией / Инфографика РЕБ

Что известно о Сергее Прохорове

Прохоров – депутат Законодательного собрания Пермского края и член пропутинской Либерально-демократической партии России. Он также связан с вице-президентом "Роснефти" Андреем Шишкиным, с которым собирался строить коттеджный городок.

Совет экономической безопасности Украины призывает Европу добавить в санкционный список российскую компанию "Рыбинсккабель", а присоединившийся к санкциям ЕС Кипр – ввести санкции против "ТЕТРАСТ КО ЛИМИТЕД".

Деятельность указанных компаний помогает России совершать террор в Украине.

Лишив страну-агрессора поддержки, мы сможем приблизить победу Украины!,

– подчеркивают в СЭБ.

Что производит "Рыбинсккабель"

– организация, созданная украинским бизнесом для противодействия российской агрессии против Украины на экономическом фронте.

Рыбинский кабельный завод производит детали для ракетоносителей "Союз", "Протон", космического корабля "Прогресс", а также для танков Т-90 и радиолокационных систем ПВО России и т.д. Эту технику Россия использует в войне против Украины.

Доказательств того, что Россия использует танки Т-90 на войне против Украины – множество. В частности, 9 мая Генштаб ВСУ показал, как украинские военные уничтожили российский танк Т-90М Прорыв (это модификация Т-90).



Украинские военные уничтожили российский танк / Коллаж 24 канала

Отметим, что в 2021 году выручка предприятия "Рыбинсккабель" составила 7 миллиардов рублей (120,2 миллиона долларов).

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