Об этом стало известно журналистам 24 канала благодаря информации Совета экономической безопасности Украины (СЭБ).
К теме Пулы для майнинга ликвидности дают до 30% годовых: как это работает
Как компания обходит санкции
"Рыбинсккабель" использует оффшорную компанию "ТЕТРАСТ КО ЛИМИТЕД" для обхода санкций:
- До середины апреля этого года основателем предприятия был российский олигарх Сергей Прохоров и кипрская фирма "ТЕТРАСТ КО ЛИМИТЕД".
- Прохоров тоже является директором той же кипрской фирмы.
- Но он и его компания вышли из состава учредителей "Рыбинсккабель" в апреле. Вероятно, это попытка избежать санкций.
Связи Прохорова с офшорной компанией / Инфографика РЕБ
Что известно о Сергее Прохорове
Прохоров – депутат Законодательного собрания Пермского края и член пропутинской Либерально-демократической партии России. Он также связан с вице-президентом "Роснефти" Андреем Шишкиным, с которым собирался строить коттеджный городок.
Совет экономической безопасности Украины призывает Европу добавить в санкционный список российскую компанию "Рыбинсккабель", а присоединившийся к санкциям ЕС Кипр – ввести санкции против "ТЕТРАСТ КО ЛИМИТЕД".
Деятельность указанных компаний помогает России совершать террор в Украине.
Лишив страну-агрессора поддержки, мы сможем приблизить победу Украины!,
– подчеркивают в СЭБ.
Что производит "Рыбинсккабель"
Рыбинский кабельный завод производит детали для ракетоносителей "Союз", "Протон", космического корабля "Прогресс", а также для танков Т-90 и радиолокационных систем ПВО России и т.д. Эту технику Россия использует в войне против Украины.
Доказательств того, что Россия использует танки Т-90 на войне против Украины – множество. В частности, 9 мая Генштаб ВСУ показал, как украинские военные уничтожили российский танк Т-90М Прорыв (это модификация Т-90).
Украинские военные уничтожили российский танк / Коллаж 24 канала
Отметим, что в 2021 году выручка предприятия "Рыбинсккабель" составила 7 миллиардов рублей (120,2 миллиона долларов).
Важно – ВСУ рассказали о безумных потерях армии России по состоянию на 27 мая: смотрите видео