Как изменились цены в Украине за месяц: что подорожало больше всего

В мае заметно ускорилась инфляция, а в месячном исчислении цены выросли на 2,7%. Однако некоторые категории товаров подешевели на несколько гривен. Как изменились цены за месяц в Украине, рассказываем дальше.

На потребительском рынке в текущем месяце цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,7%, согласно аналитике Госстата. Больше всего подорожали среди продовольственных товаров, рис и фрукты на 14,3% и 11,5% соответственно. Также на 5,9-3,2% выросли цены на рыбу и продукты из рыбы, продукты переработки зерновых, овощи, безалкогольные напитки, макаронные изделия.

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В то же время на 21,2% подешевели яйца благодаря значительному предложению на внутреннем рынке, подчеркнули в НБУ. На говядину, сахар, мясо домашней птицы цены упали в пределах 2,5 – 0,9%. Удешевление кормов из-за избытка агросырья замедляло подорожание мяса в мае этого года.

Почему цены на некоторые продукты росли

В НБУ объяснили, что овощи, в частности огурцы, помидоры, кабачки и баклажаны подорожали в мае, в результате оккупации южных регионов Украины. Также из-за нарушений цепей снабжения, удорожания энергоносителей, более низких объемов поступлений ранней продукции.

Крупы – из-за исчерпания запасов и сокращения поставок. Ускорился рост стоимости соли в первую очередь из-за разрушения основного добывающего предприятия и ограниченных импортных поставок.

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Как изменились в цене другие категории

Алкогольные напитки – на 6,4%, табачные изделия – на 1,5%.

– на 6,4%, табачные изделия – на 1,5%. Цены на транспорт выросли на 10,2%, из-за подорожания топлива и смазочных масел на 22,8%.

выросли на 10,2%, из-за подорожания топлива и смазочных масел на 22,8%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте – на 6,7%.

в автодорожном пассажирском транспорте – на 6,7%. В связи с этим цены выросли на 1,0%, что связано с удорожанием почтовых услуг на 6,7% и телефонного оборудования на 2,7%.

Кроме говядины, сахара, мяса домашней птицы и яиц в мае снизились цены в сфере здравоохранения на 0,9%. Это произошло из-за удешевления фармацевтической продукции на 1,8%, считают в Госстате.

Изменение цен в Украине в течение года / Скриншот инфографики Госстата

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Какая ситуация с инфляцией в Украине

В мае уровень инфляции ускорился до 18% годовых по сравнению с 16,4% годовых в апреле. В НБУ отметили, что на ускорение инфляции повлияли как всемирные тенденции, речь идет о ценах на энергоресурсы, так и внутренних факторах, связанных с войной.

Это нарушение цепей снабжения, уничтожение активов предприятий, рост их производственных затрат, а также повышенный спрос населения на отдельные товары и услуги на фоне недостаточного предложения,

– говорится в сообщении регулятора.

Также из-за инфляционного давления Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых. Напомним, что инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Чем она выше, тем большую угрозу несет для экономики.

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