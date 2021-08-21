Выросла в более чем 100 раз: как менялась зарплата украинцев за 30 лет

Зарплата украинцев с начала независимости выросла более чем в 100 раз. Но если оценивать зарплату в долларах, то динамика роста впечатляет куда меньше.

Зарплата во времена независимости

В 1991 году украинцы все еще получали зарплату в карбованцах СССР. В следующем году появились купонокарбованцы и в среднем украинцы начали получать 28 долларов ежемесячно, по данным Wikipedia.

Обратите внимание Как менялись зарплата, количество населения, президенты: 30 лет независимости Украины в цифрах

Но очень быстро купонокарбованцы так обесценились, что все в Украине были миллионерами, а на самом деле в среднем получали всего 35 – 50 долларов ежемесячно.

Гривна, в которой мы сегодня получаем зарплату, появилась в сентябре 1996 года с курсом 1,8 гривны за доллар. Тогда украинец получал в среднем 68 долларов (125 гривен). С каждым годом независимости размер зарплаты рос.

Но с точки зрения доллара украинская зарплата была крайне нестабильной. Первое пике она испытала во время финансового кризиса 1998 года. Зарплата в долларах падала 3 года подряд – до 42 долларов в 2000 году.

Кризис 1997 – 1998 годов Финансовый кризис начался в Таиланде с обвала национальной валюты и быстро распространился на целый Азиатский регион. Хотя Украина и не попала под прямые последствия кризиса, как часть глобализированной экономики, она его чувствовала.

После кризиса экономическая ситуация для украинцев снова начала улучшаться: уже при стабильном курсе доллара в 5 гривен зарплата, по данным Госстата, с 231 гривны выросла до 1 916 гривен (со 117 долларов до 394 долларов) накануне масштабного финансового кризиса 2008 года. Тогда всего за 4 месяца зарплата сократилась вдвое – до 219 долларов.

Кризис 2008 года На этот раз кризис начался в США как следствие ипотечного кризиса – банки массово раздавали кредиты на жилье и в итоге обанкротились. Это пошатнуло финансовую систему США, а заодно и всего мира, ведь Соединенные Штаты были и остаются одним из экономических центров мира.

Восстановить потерянную зарплату на уровне 400 долларов удалось аж в 2013 году – за год до очередного кризиса в 2014 году. В результате событий в Украине (военная агрессия России) и в мире (падение цен на сырье) зарплата в феврале 2015 года упала до 130 долларов. Фактически состоялся откат на 10 лет назад, ведь такого уровня выплаты украинцы получали еще в 2004 году.

С тех пор зарплата снова начала плавно восстанавливаться и даже несмотря на падение в первый год пандемии коронавируса в июне 2021 года она выросла до своего исторического рекорда – 526 долларов или 14 313 гривен.

То есть с тех пор, как появилась гривна, зарплата выросла в 106 раз. Но в долларах рост скромнее – почти в 7 раз.

Поэтому из-за несостоятельности экономики нашего государства эффективно противостоять кризисам украинцы сейчас получают одни из самых низких выплат во всей Европе. Меньшую минимальную зарплату имеют только молдаване, россияне и белорусы.

Как менялась минимальная зарплата украинцев

Минимальная зарплата менялась не так динамично, как средняя, ведь "минималку" устанавливает правительство, а не рынок.

До 2009 года украинцы, получавшие минимальную зарплату, фактически "выживали", ведь она была ниже официально установленного прожиточного минимума.

С 2009 года минимальную зарплату сравняли с прожиточным минимумом. А в 2017 году ее повысили вдвое.

Довольно ощутимо подняли минимальную зарплату и в этом году – на 20% в январе и еще на 10% планируется поднятие в декабре. Казалось бы замечательно, что гарантированные государством выплаты в Украине растут. Но как предупреждали финансисты, опрошенные 24 каналом, резкое поднятие зарплаты без экономического обоснования лишь приводит к:

инфляции;

переходу бизнеса в тень.

И действительно инфляция уже достигла 10,2% в годовом измерении в то время, когда целью НБУ является 5%.

Интересно Что можно было купить за 100 гривен в 1996 году и на что их хватит сейчас

Зарплата в Украине в 2021 году