Соответствующую информацию уведомили в Национальном банке Украины. В частности, там добавили также, как будет работать система электронных платежей.

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Нацбанк обнародовал график работы банков в День Конституции

Национальный банк Украины отменил перенос работы банковской системы с понедельника 27 июня – на субботу 02 июля 2022 года. Кроме того, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины,

– сообщил Нацбанк.

Поэтому 27 и 28 июня банки будут работать в обычном режиме. В субботу 02 июля 2022 года будет обычным выходным днем.

Нацбанк объяснил, как будут производиться электронные платежи

В Национальном банке Украины объяснили, как будет работать система электронных платежей. В частности, 27 и 28 июня 2022 года будут работать в обычном режиме:

система электронных платежей (СЭП);

система депозитарного учета депозитария Национального банка;

депозитарного учреждения Национального банка;

система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ.

Межбанковские переводы через систему СЕП будут осуществляться:

в период с 25 по 27 июня 2022 года – датой банковского дня 27 июня 2022 года;

28 июня 2022 - датой 28 июня 2022;

в период с 02 по 04 июля 2022 года – датой 04 июля 2022 года.

Национальный банк Украины пояснил, что такое решение было принято, чтобы в условиях военного положения:

происходило проведение межбанковских переводов;

осуществлялась работа системы депозитарного учета Национального банка.

Кроме того, в выходные дни банки должны самостоятельно определять график работы обособленных подразделений (филиалов, отделений), учитывая собственные потребности и потребности клиентов.

Работа банковской сферы во время военного положения

В начале марта объяснили, что в Украине даже в условиях военного положения работает система SWIFT и международные системы денежных переводов.

В конце мая специалист по коммуникациям "Приватбанка" в регионах Докия Кузьменко рассказала, что работа банковских карт за границей отрегулирована , то есть люди могут снимать средства только с ограничениями. В частности, с гривневых счетов клиент за границей может снять 50 тысяч гривен или эквивалент в месяц. С валютных счетов – 100 тысяч гривен или эквивалент в день.

Стоит вспомнить, что в начале марта в Национальный банк Украины разрешил украинцам выезжать за границу с суммами более 10 тысяч евро . Однако декларация валюты на сумму свыше 10 тысяч евро остается действительной.

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