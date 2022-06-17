Соответствующую информацию уведомили в Национальном банке Украины. В частности, там добавили также, как будет работать система электронных платежей.

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Нацбанк обнародовал график работы банков в День Конституции

Национальный банк Украины отменил перенос работы банковской системы с понедельника 27 июня – на субботу 02 июля 2022 года. Кроме того, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины,
– сообщил Нацбанк.

Поэтому 27 и 28 июня банки будут работать в обычном режиме. В субботу 02 июля 2022 года будет обычным выходным днем.

Нацбанк объяснил, как будут производиться электронные платежи

В Национальном банке Украины объяснили, как будет работать система электронных платежей. В частности, 27 и 28 июня 2022 года будут работать в обычном режиме:

  • система электронных платежей (СЭП);
  • система депозитарного учета депозитария Национального банка;
  • депозитарного учреждения Национального банка;
  • система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ.

Межбанковские переводы через систему СЕП будут осуществляться:

  • в период с 25 по 27 июня 2022 года – датой банковского дня 27 июня 2022 года;
  • 28 июня 2022 - датой 28 июня 2022;
  • в период с 02 по 04 июля 2022 года – датой 04 июля 2022 года.

Национальный банк Украины пояснил, что такое решение было принято, чтобы в условиях военного положения:

  • происходило проведение межбанковских переводов;
  • осуществлялась работа системы депозитарного учета Национального банка.

Кроме того, в выходные дни банки должны самостоятельно определять график работы обособленных подразделений (филиалов, отделений), учитывая собственные потребности и потребности клиентов.

Работа банковской сферы во время военного положения

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