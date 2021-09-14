Соответствующий документ Верховная Рада представила еще весной 2021 года. Об этом в эфире 24 канала рассказал экономист Олег Пендзин.

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Пендзин: Некоторые контрольные цифры в бюджете-2022 могут измениться

Он вспомнил, что сейчас в Раде есть законопроект №5600, который еще называют "ресурсным". Этот документ в корне меняет налоговые поступления, которые ожидаются в 2022 году.

И если он будет принят, возможно, изменятся и контрольные цифры государственного бюджета. Впрочем, по мнению эксперта, неизменными останутся заложенные показатели:

ВВП;

безработицы;

инфляции.

Экономист отметил, что украинцев ожидает в 2022 году инфляция в размере 6,2%. Вместе с тем на 2021 году планировалось 8,2%.

Удастся ли достичь тех цифр? Видимо, правительству нужно будет очень сильно стараться, чтобы выйти на показатели, которые нарисованы в бюджетной декларации, и под которые будет делаться бюджет,

– отметил Пендзин.

Впрочем добавил, окончательные цифры обнародуют тогда, когда бюджет попадет в Раду и его можно будет анализировать. Пока он мало чем отличается от цифр, указанных в бюджетной декларации.

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Известны первые первые цифры бюджета-2020

Нардеп Ярослав Железняк обнародовал первую информацию о показателях госбюджета на 2022 год. В документе заложено:

ВВП – 5 368 миллиардов;

дефицит – 188 миллиардов;

доходы: – 1 219 миллиардов;

расходы – 1 407 миллиардов;

кредиты – 529 миллиардов;

погашение и обслуживание государственного долга – 560 миллиардов.

Также некоторые цифры, заложенные в бюджет на 2022, обнародовал и премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства сообщил, что курс гривны к доллару будет зафиксирован на уровне 28,6 – 28,7.