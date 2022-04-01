В марте всем пенсионерам проиндексировали пенсии на 14%. Об этом премьер-министр сообщил сегодня, 1 апреля, на заседании Кабмина.

Актуально В Украине с 1 марта выросли пенсии: кому и на сколько повысили выплаты

Это в среднем дополнительные 400 гривен к пенсии. Кроме того, в конце марта мы начали выплачивать пенсии авансом за апрель,

– рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что речь идет о выплатах для жителей тех областей, где продолжаются активные боевые действия. Часть пенсионеров уже получили свои средства, а это около 2 миллионов человек. Все остальные получат деньги в ближайшие дни.

Смотрите видео с обращением Шмыгаля во время заседания правительства: