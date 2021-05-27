Пенсия – не наличными, а на банковскую карточку: в правительстве пообещали постепенный переход

С сентября 2021 года большинство пенсионеров Украины должны получать пенсию не на руки, как прежде, а на банковские карточки. В Кабмине обещают, что переход с наличной на карточную форму будет происходить максимально постепенно.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что соответствующее решение полностью поддержало правительство.

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Переход на карты не будет обязательствам, – Шмыгаль

Доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей, а переход на карточную форму должен реализовываться как право людей, а не обязательство,

– отметил премьер-министр.

Укрпочта продолжит доставлять пенсии

Ранее Шмыгаль уже обещал, что пенсионерам, которые не оформили банковские карты или не имеют доступа к банкоматам и отделениям, пенсию продолжат доставлять почтой. В Укрпочте даже организовали специальные мобильные отделения: автомобили возят отправления, документы, а также деньги.

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Ранее Укрпочта подняла тарифы на доставку пенсий, поэтому с 1 сентября 2021 года анонсировали переход на карточную систему. В Минсоцполитики отметили, что продолжат доставлять деньги людям старше 80 лет, а также лицам с I группой инвалидности. Смогут получать наличные на руки и пенсионеры, которые нуждаются в постороннем уходе.