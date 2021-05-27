В правительстве достигли согласия о введении накопительной пенсии

27 мая 2021 , 07:57
Читати новину українською

Источник:

телеграм Дениса Шмыгаля

В Кабинете Министров состоялось совещание по пенсионной реформе. Все вовлеченные стороны достигли согласия о введении накопительной пенсионной системы в Украине.

О результатах заседания Кабмина по вопросу пенсионной реформы, которое прошло 26 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также Переход на получение пенсий на карточки должен происходить постепенно, – Шмыгаль

В правительстве достигли согласия касательно накопительной пенсии

По словам Шмыгаля, пенсионную реформу он обсуждал с руководством Минсоцполитики, Минфина, комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, а также Офиса Президента.

Убедился, что команды достигли согласия по всем ключевым пунктам реформы, цель которой обеспечить будущее наших граждан,
– отметил премьер.

Напомним, 23 апреля Минсоцполитики представило законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.

Предложенные изменения: на что они направлены

  • расширение охвата системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшения гендерного разрыва в размере пенсий, в частности отнесения к участникам системы людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, которые являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, патронатным воспитателем и тому подобное;
  • введение системы без повышения нагрузки на бизнес и людей – благодаря уменьшению размера единого взноса на общеобязательное социальное страхование и уменьшение ставки налога с доходов физических лиц;
  • обеспечения для человека возможности управлять своими пенсионными накоплениями через "единое окно" с множественными точками доступа.
Автор: Наталія Пристанська