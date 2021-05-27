О результатах заседания Кабмина по вопросу пенсионной реформы, которое прошло 26 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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В правительстве достигли согласия касательно накопительной пенсии
По словам Шмыгаля, пенсионную реформу он обсуждал с руководством Минсоцполитики, Минфина, комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, а также Офиса Президента.
Убедился, что команды достигли согласия по всем ключевым пунктам реформы, цель которой обеспечить будущее наших граждан,
– отметил премьер.
Напомним, 23 апреля Минсоцполитики представило законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.
Предложенные изменения: на что они направлены
- расширение охвата системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшения гендерного разрыва в размере пенсий, в частности отнесения к участникам системы людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, которые являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, патронатным воспитателем и тому подобное;
- введение системы без повышения нагрузки на бизнес и людей – благодаря уменьшению размера единого взноса на общеобязательное социальное страхование и уменьшение ставки налога с доходов физических лиц;
- обеспечения для человека возможности управлять своими пенсионными накоплениями через "единое окно" с множественными точками доступа.