О результатах заседания Кабмина по вопросу пенсионной реформы, которое прошло 26 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В правительстве достигли согласия касательно накопительной пенсии

По словам Шмыгаля, пенсионную реформу он обсуждал с руководством Минсоцполитики, Минфина, комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, а также Офиса Президента.

Убедился, что команды достигли согласия по всем ключевым пунктам реформы, цель которой обеспечить будущее наших граждан,

– отметил премьер.

Напомним, 23 апреля Минсоцполитики представило законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.

Предложенные изменения: на что они направлены