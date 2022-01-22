К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допустили 256 предприятий. В январе таких предприятий было только 100.

Важно "Нафтогаз Тепло" собирается в работе использовать солому, а не газ

Кто попал в список

Новый список содержит птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2 – 3 миллиарда гривен. В частности, льготу получил завод "Данон" в Кременчуге, Яготинский маслозавод, которые в прошлом году заработали 1,5 и 3,6 миллиарда гривен соответственно.

Льготы также получили компании нардепа Степана Ивахива, аффилированные с сетью АЗС WOG. Говорится о:

"Дубномолоко",

"Клуб сыра", которые претендуют на более полумиллиона кубометров газа.

Украинские предприятия останавливают работу из-за стоимости газа

Отметим, что сразу 3 предприятия стекольной отрасли в Украине были вынуждены прекратить работу. Произошло это из-за роста цен на газ, который предопределяет до 50% себестоимости стекольной продукции.

Всего на предприятиях стекольной отрасли Украины работает более 12 000 человек. Однако рабочие места оказываются под угрозой, ведь производства быстро становятся убыточными и находятся на стадии банкротства и полного закрытия.

Поэтому производители обратились в Кабинет Министров с просьбой разработать программу поддержки отрасли с предоставлением льготных антикризисных кредитов. Также они просят:

компенсировать цены на газ в период кризисной ситуации,

разрешить участвовать в покупке "социального" газа.

Что этому предшествовало

Торги природным газом для производителей продтоваров, имеющих социальную значимость, планируют проводить дважды в месяц. Министерство агрополитики утвердило перечень из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставке природного газа. Речь идет о производителях продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость.

Предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи ограничили на уровне не более 24% для производителей "социальных" товаров.