Пресс-служба Кабмина сообщила, что Бюро экономической безопасности будет противодействовать правонарушениям, посягающим на функционирование экономики Украины. Закон о введении деятельности БЭБ Верховная Рада приняла еще 17 ноября.
Заметьте Бюро экономической безопасности уже набирает штаб, но негде работать
"За" свои голоса отдали 296 народных избранников. "Против" – 3 нардепа.
Детали о законе
- Документ предусматривает ответственность служащих Бюро экономической безопасности за правонарушения. Регламентировать это будут соответствующие дисциплинарные уставы.
- Кроме того, в законе говорится об административной ответственности за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бэб.
- Еще одно изменение – увеличение штрафа за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей. Сумма составит от 85 до 119 тысяч гривен.
- Также документ закрепляет полномочия для осуществления оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования уголовных правонарушений.