Пресс-служба Кабмина сообщила, что Бюро экономической безопасности будет противодействовать правонарушениям, посягающим на функционирование экономики Украины. Закон о введении деятельности БЭБ Верховная Рада приняла еще 17 ноября.

Заметьте Бюро экономической безопасности уже набирает штаб, но негде работать

"За" свои голоса отдали 296 народных избранников. "Против" – 3 нардепа.

Детали о законе

Документ предусматривает ответственность служащих Бюро экономической безопасности за правонарушения. Регламентировать это будут соответствующие дисциплинарные уставы.

Кроме того, в законе говорится об административной ответственности за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бэб.

Еще одно изменение – увеличение штрафа за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей. Сумма составит от 85 до 119 тысяч гривен.

Также документ закрепляет полномочия для осуществления оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования уголовных правонарушений.

Заметьте! Документ зарегистрировали еще в 2020 году. В первом чтении приняли – зимой 2021 года.