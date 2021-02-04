Кабмин заинтересован в ускорении инфляции для разогрева экономики, – Шмыгаль
Кабинет Министров Украины заинтересован в ускорении инфляции. Поэтому восстановление экономики в 2021 году может быть несколько выше, чем правительственный прогноз.
Источник: 24 канал
Для экономического роста цены на потребительские товары для граждан будут повышаться. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время мероприятия "Глобальный обзор экономики Украины" Европейской бизнес-ассоциации.
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Инфляция разогревает экономику
По его словам, международные финансовые организации и рейтинговые агентства прогнозируют восстановление экономики Украины после кризиса. Прогноз правительства на 2021 год дает рост валового внутреннего продукта на 4,6%. В то же время ожидают довольно низкую инфляцию.
Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция сегодня, если говорить экономическим языком, разогревала экономику,
– отметил Шмыгаль.
Также он добавил, что инфляция может давать возможности для развития и увеличения ВВП не только на 4,6%, а возможно даже и выше.
Всплеск инфляции: что известно
- Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 7%.
- Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия, и подорожания энергоносителей (как автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависимых от него услуг ЖКХ).
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