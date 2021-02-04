Кабинет Министров Украины заинтересован в ускорении инфляции. Поэтому восстановление экономики в 2021 году может быть несколько выше, чем правительственный прогноз.

Источник: 24 канал

Для экономического роста цены на потребительские товары для граждан будут повышаться. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время мероприятия "Глобальный обзор экономики Украины" Европейской бизнес-ассоциации.

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Инфляция разогревает экономику

По его словам, международные финансовые организации и рейтинговые агентства прогнозируют восстановление экономики Украины после кризиса. Прогноз правительства на 2021 год дает рост валового внутреннего продукта на 4,6%. В то же время ожидают довольно низкую инфляцию.

Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция сегодня, если говорить экономическим языком, разогревала экономику,

– отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что инфляция может давать возможности для развития и увеличения ВВП не только на 4,6%, а возможно даже и выше.

Отметим! В Госбюджете-2021 заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом Министров.

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