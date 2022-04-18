Кабинет министров принял постановление №453. Согласно ему, ближайшие месяцы украинцам не стоит беспокоиться о росте тарифов на свет.

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Фиксированные тарифы

Согласно решению Кабинета министров, с 30 апреля по 31 октября 2022 года фиксируются тарифы на электроэнергию. Участники рынка будут снабжать население электроэнергией по таким тарифам:

1,44 гривны/кВт (без НДС) при потреблении до 250 кВт;

1,68 гривны/кВт (без НДС) при потреблении более 250 кВт.

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