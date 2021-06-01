Не хватило денег: Кабмин выделил еще 1,4 миллиарда гривен на карантинные 8 тысяч для ФЛП

Кабинет Министров Украины выделил дополнительные 1,4 миллиарда гривен на единовременные выплаты ФЛП и наемным работникам. Говорится о помощи в размере 8 тысяч гривен.

Соответствующее постановление 31 мая опубликовали на сайте Кабмина. Правительство внесло изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2021 год, направив дополнительные 1,4 миллиарда гривен на выплаты.

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Что поручил Кабмин

Министерство социальной политики совместно с Пенсионным фондом должно обеспечить согласование передачи части бюджетных назначений, предусмотренных в постановлении, с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

В то же время правительство поручило Министерству финансов обеспечить после указанного согласования внесение изменений в роспись государственного бюджета.

По состоянию на 11 мая, Пенсионный фонд профинансировал 800 миллионов гривен для обеспечения выплат застрахованным лицам в размере 8 тысяч гривен.

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