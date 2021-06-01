Соответствующее постановление 31 мая опубликовали на сайте Кабмина. Правительство внесло изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2021 год, направив дополнительные 1,4 миллиарда гривен на выплаты.
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Что поручил Кабмин
Министерство социальной политики совместно с Пенсионным фондом должно обеспечить согласование передачи части бюджетных назначений, предусмотренных в постановлении, с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.
В то же время правительство поручило Министерству финансов обеспечить после указанного согласования внесение изменений в роспись государственного бюджета.
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Помощь предпринимателям: коротко
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в марте заявил, что Кабмин планирует снова выделить деньги ФЛП и наемным работникам, деятельность которых пострадала от карантина. Говорится о сумме в размере 8 тысяч гривен.
- Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект о единовременной финансовой помощи для украинцев.
- По состоянию на 24 мая, "карантинные" 8 тысяч уже получили 175 тысяч украинцев.
- Стоит заметить, что в 2020 году предприниматели также имели возможность получить по 8 тысяч гривен помощи от государства.