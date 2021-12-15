Кабмин выделил более 26 миллиардов гривен на погашение долга по разнице в тарифах в 2021 году

Правительство выделило 26 миллиардов гривен субвенции местным бюджетам для погашения разницы тарифов перед "Нафтогазом". Таким образом компания сможет избавиться от долгов.

Выделение субвенции предусмотрено меморандумом, который подписал Кабинет Министров, представители местного самоуправления и "Нафтогаз".

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Сколько получили областные бюджеты

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что погашение задолженности перед "Нафтогазом" позволит компании начать модернизацию своего предприятия.

Сегодня Правительство утвердило порядок и условия предоставления такой субвенции. Получение средств позволит теплопоставщикам освободиться от долгов и начать модернизацию собственных предприятий,

– заявил Шмыгаль.

Больше всего среди областей получила Харьковская – более 9 миллиардов гривен. Другие местные бюджеты получили несколько меньшие суммы, а именно:

Донецкая область – 3,99 миллиарда

Днепропетровская область – 1,53 миллиарда;

Львовская область – 1,48 миллиарда;

Киев – 1,4 миллиарда;

Киевская область – 1,17 миллиарда;

Хмельницкая область – 946 миллионов;

Полтавская область – 942 миллиона;

Луганская область – 794 миллиона;

Одесская область – 733 миллиона;

Тернопольская область – 525 миллионов;

Ровненская область – 518 миллионов;

Херсонская область – 483 миллиона;

Сумская область – 480 миллионов;

Николаевская область – 466 миллионов;

Ивано-Франковская область – 440 миллионов;

Кировоградская область – 418 миллионов;

Запорожская область – 369 миллионов;

Черниговская область – 320 миллионов;

Винницкая область – 287 миллионов;

Житомирская область – 200 миллионов;

Волынская область – 154 миллиона;

Черкасская область – 153 миллиона;

Черновицкая область – 125 миллионов;

Закарпатская область – 31 миллион;

Обратите внимание! В октябре 2021 года Министерство развития общин и территорий, местные государственные администрации, органы местного самоуправления, юридические лица теплоэнергетики государственной и коммунальной форм собственности и "Нафтогаз" подписали меморандум об установлении фиксированных тарифов для населения, которые не должны расти до конца отопительного сезона.

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Текст публикации Шмыгаля

Местные бюджеты получат средства, чтобы покрыть разницу в тарифах на тепло и погасить задолженность перед "Нафтогазом".

Сегодня Правительство утвердило порядок и условия предоставления такой субвенции. Получение средств позволит теплопоставщикам освободиться от долгов и начать модернизацию собственных предприятий.

Выполнение этих условий предусмотрено в меморандуме с местными властями. Правительство выполняет свои обязательства. Руководители городов со своей стороны взяли на себя обязательство не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей в этом отопительном сезоне.