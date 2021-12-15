Выделение субвенции предусмотрено меморандумом, который подписал Кабинет Министров, представители местного самоуправления и "Нафтогаз".
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Сколько получили областные бюджеты
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что погашение задолженности перед "Нафтогазом" позволит компании начать модернизацию своего предприятия.
Сегодня Правительство утвердило порядок и условия предоставления такой субвенции. Получение средств позволит теплопоставщикам освободиться от долгов и начать модернизацию собственных предприятий,
– заявил Шмыгаль.
Больше всего среди областей получила Харьковская – более 9 миллиардов гривен. Другие местные бюджеты получили несколько меньшие суммы, а именно:
- Донецкая область – 3,99 миллиарда
- Днепропетровская область – 1,53 миллиарда;
- Львовская область – 1,48 миллиарда;
- Киев – 1,4 миллиарда;
- Киевская область – 1,17 миллиарда;
- Хмельницкая область – 946 миллионов;
- Полтавская область – 942 миллиона;
- Луганская область – 794 миллиона;
- Одесская область – 733 миллиона;
- Тернопольская область – 525 миллионов;
- Ровненская область – 518 миллионов;
- Херсонская область – 483 миллиона;
- Сумская область – 480 миллионов;
- Николаевская область – 466 миллионов;
- Ивано-Франковская область – 440 миллионов;
- Кировоградская область – 418 миллионов;
- Запорожская область – 369 миллионов;
- Черниговская область – 320 миллионов;
- Винницкая область – 287 миллионов;
- Житомирская область – 200 миллионов;
- Волынская область – 154 миллиона;
- Черкасская область – 153 миллиона;
- Черновицкая область – 125 миллионов;
- Закарпатская область – 31 миллион;
Обратите внимание! В октябре 2021 года Министерство развития общин и территорий, местные государственные администрации, органы местного самоуправления, юридические лица теплоэнергетики государственной и коммунальной форм собственности и "Нафтогаз" подписали меморандум об установлении фиксированных тарифов для населения, которые не должны расти до конца отопительного сезона.
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Текст публикации Шмыгаля
Местные бюджеты получат средства, чтобы покрыть разницу в тарифах на тепло и погасить задолженность перед "Нафтогазом".
Сегодня Правительство утвердило порядок и условия предоставления такой субвенции. Получение средств позволит теплопоставщикам освободиться от долгов и начать модернизацию собственных предприятий.
Выполнение этих условий предусмотрено в меморандуме с местными властями. Правительство выполняет свои обязательства. Руководители городов со своей стороны взяли на себя обязательство не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей в этом отопительном сезоне.