Выделение субвенции предусмотрено меморандумом, который подписал Кабинет Министров, представители местного самоуправления и "Нафтогаз".

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Сколько получили областные бюджеты

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что погашение задолженности перед "Нафтогазом" позволит компании начать модернизацию своего предприятия.

Сегодня Правительство утвердило порядок и условия предоставления такой субвенции. Получение средств позволит теплопоставщикам освободиться от долгов и начать модернизацию собственных предприятий,

– заявил Шмыгаль.

Больше всего среди областей получила Харьковская – более 9 миллиардов гривен. Другие местные бюджеты получили несколько меньшие суммы, а именно:

Донецкая область – 3,99 миллиарда

Днепропетровская область – 1,53 миллиарда;

Львовская область – 1,48 миллиарда;

Киев – 1,4 миллиарда;

Киевская область – 1,17 миллиарда;

Хмельницкая область – 946 миллионов;

Полтавская область – 942 миллиона;

Луганская область – 794 миллиона;

Одесская область – 733 миллиона;

Тернопольская область – 525 миллионов;

Ровненская область – 518 миллионов;

Херсонская область – 483 миллиона;

Сумская область – 480 миллионов;

Николаевская область – 466 миллионов;

Ивано-Франковская область – 440 миллионов;

Кировоградская область – 418 миллионов;

Запорожская область – 369 миллионов;

Черниговская область – 320 миллионов;

Винницкая область – 287 миллионов;

Житомирская область – 200 миллионов;

Волынская область – 154 миллиона;

Черкасская область – 153 миллиона;

Черновицкая область – 125 миллионов;

Закарпатская область – 31 миллион;

Обратите внимание! В октябре 2021 года Министерство развития общин и территорий, местные государственные администрации, органы местного самоуправления, юридические лица теплоэнергетики государственной и коммунальной форм собственности и "Нафтогаз" подписали меморандум об установлении фиксированных тарифов для населения, которые не должны расти до конца отопительного сезона.

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Текст публикации Шмыгаля

Местные бюджеты получат средства, чтобы покрыть разницу в тарифах на тепло и погасить задолженность перед "Нафтогазом".

Сегодня Правительство утвердило порядок и условия предоставления такой субвенции. Получение средств позволит теплопоставщикам освободиться от долгов и начать модернизацию собственных предприятий.

Выполнение этих условий предусмотрено в меморандуме с местными властями. Правительство выполняет свои обязательства. Руководители городов со своей стороны взяли на себя обязательство не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей в этом отопительном сезоне.