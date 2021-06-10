Кабмин выделил 800 миллионов гривен из "ковидного" фонда на доплаты МВД

Выделить Министерству внутренних дел 800 миллионов гривен из государственного бюджета – такое решение принял Кабинет Министров 9 июня. Деньги возьмут в "ковидном" фонде.

Предназначены они в основном на доплаты работникам МВД. Соответствующее постановление правительства № 588 уже опубликовано на Правительственном портале.

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Правительство выделило деньги из "ковидного" фонда для МВД: сколько и для чего именно

На обеспечение программы "Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями" правительство решило выделить 800 миллионов гривен для МВД. Распределить их должны так:

71,6 миллиона гривен – на аппарат МВД (на доплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые относятся к сфере управления этого министерства, и непосредственно работают для ликвидации COVID-19).

– на аппарат МВД (на доплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые относятся к сфере управления этого министерства, и непосредственно работают для ликвидации COVID-19). 30,8 миллиона – Государственной пограничной службе (на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, и медицинским работникам учреждений здравоохранения ГПСУ, которые работают для ликвидации COVID-19).

– Государственной пограничной службе (на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, и медицинским работникам учреждений здравоохранения ГПСУ, которые работают для ликвидации COVID-19). 16,6 миллиона – Национальной гвардии (на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период карантина).

– Национальной гвардии (на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период карантина). 1,7 миллиона – для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (на доплаты работникам службы гражданской защиты, обеспечивающих жизнедеятельность населения на период действия карантина, и медработникам ведомственных учреждений здравоохранения, непосредственно занятых на работах по ликвидации COVID-19).

Ранее МВД уже получало деньги "ковидного" фонда

Стоит заметить, что "ковидный" фонд создали вскоре после начала пандемии – весной 2020 года.

Цель создания – "финансирование дополнительных расходов на здравоохранение и социальных расходов, непосредственно связанных с эпидемией COVID-19".

Год назад, 10 июня 2020, на доплаты полиции с него уже давали средства – 2,249 миллиарда гривен.

По официальным данным Минфина, в течение 2020 года использовали 89% фонда (63,7 миллиарда гривен из 72 предусмотренных).

А наибольшая сумма предназначена Национальной полиции –(также на доплаты правоохранителям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина).

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