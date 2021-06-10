Предназначены они в основном на доплаты работникам МВД. Соответствующее постановление правительства № 588 уже опубликовано на Правительственном портале.

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Правительство выделило деньги из "ковидного" фонда для МВД: сколько и для чего именно

На обеспечение программы "Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями" правительство решило выделить 800 миллионов гривен для МВД. Распределить их должны так:

71,6 миллиона гривен – на аппарат МВД (на доплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые относятся к сфере управления этого министерства, и непосредственно работают для ликвидации COVID-19).

30,8 миллиона – Государственной пограничной службе (на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, и медицинским работникам учреждений здравоохранения ГПСУ, которые работают для ликвидации COVID-19).

16,6 миллиона – Национальной гвардии (на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период карантина).

1,7 миллиона – для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (на доплаты работникам службы гражданской защиты, обеспечивающих жизнедеятельность населения на период действия карантина, и медработникам ведомственных учреждений здравоохранения, непосредственно занятых на работах по ликвидации COVID-19).

А наибольшая сумма предназначена Национальной полиции – 679,26 миллиона гривен (также на доплаты правоохранителям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина).

Ранее МВД уже получало деньги "ковидного" фонда

Стоит заметить, что "ковидный" фонд создали вскоре после начала пандемии – весной 2020 года.

Цель создания – "финансирование дополнительных расходов на здравоохранение и социальных расходов, непосредственно связанных с эпидемией COVID-19".

Год назад, 10 июня 2020, на доплаты полиции с него уже давали средства – 2,249 миллиарда гривен.

По официальным данным Минфина , в течение 2020 года использовали 89% фонда (63,7 миллиарда гривен из 72 предусмотренных).

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