Правительство приняло решение о выделении 613 миллионов гривен на обустройство 35 приоритетных пунктов пропуска. 10 из них построят, еще 25 – реконструируют. Часть денег предоставила Польша.

Программа по обустройству пунктов пропуска рассчитана до 2023 года. А в целом планируют потратить на техническое переоснащение 9,8 миллиарда в украинской валюте.

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10 пунктов пропуска построят

Речь идет об установке системы сканирования для осмотра легкового и грузового транспорта, видеоконтроля и взвешивания. Большинство пунктов пропуска на западной границе.

25 из них (пунктов пропуска – 24 канал) будет модернизировано и 10 построено: 5 устаревших, еще с советских времен и которые продолжают функционировать по временной схеме, а также 5 совершенно новых,

– сказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Модернизация, уверяют в Минфине, ускорит необходимые таможенные процедуры, а также будет способствовать наполнению в государственный бюджет.

Из предусмотренных 9,8 миллиарда гривен на проект:

4,5 миллиарда пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт,

5,3 – на техническое оснащение.

Важно! Проект реализуют в рамках Договора между правительствами Украины и Польши. Для этого Варшава предоставила Киеву кредит.