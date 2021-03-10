Правительство выделило 15,6 миллиона гривен помощи семьям погибших и раненых участников АТО
Кабинет Министров выделил 15,6 миллиона гривен на единовременную помощь семьям погибших участников АТО. Деньги выплатят также тем, кто получил инвалидность в результате боевых действий.
Источник:24 канал
Решение о выплате пособия правительство одобрило на заседании 10 марта. В целом для этого выделили 16 миллионов 506 тысяч 65 гривен.
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Кому выплатят пособие
- Более 1,7 миллиона гривен получат семьи 5 погибших на Донбассе.
- 21 военному, который получил инвалидность во время участия в АТО, выплатят от 567,5 тысяч до 908 тысяч гривен в зависимости от группы инвалидности.
Так, инвалиды I группы получат 908 тысяч, II группы – 681 тысячу, III группы – 567,5 тысяч гривен.
Реабилитацию будут за бюджетные деньги
Правительство также разрешило оказывать услуги по психологической реабилитации супругам участников АТО, ООС, а также пострадавших участников Революции Достоинства за бюджетные деньги.
Кроме того, бесплатно будут предоставлять реабилитацию и возможность санаторно-курортного лечения для членов семей погибших участников АТО, ООС и Революции Достоинства.
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