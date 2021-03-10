Кабинет Министров выделил 15,6 миллиона гривен на единовременную помощь семьям погибших участников АТО. Деньги выплатят также тем, кто получил инвалидность в результате боевых действий.

Решение о выплате пособия правительство одобрило на заседании 10 марта. В целом для этого выделили 16 миллионов 506 тысяч 65 гривен.

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Кому выплатят пособие

Более 1,7 миллиона гривен получат семьи 5 погибших на Донбассе.

21 военному, который получил инвалидность во время участия в АТО, выплатят от 567,5 тысяч до 908 тысяч гривен в зависимости от группы инвалидности.

Так, инвалиды I группы получат 908 тысяч, II группы – 681 тысячу, III группы – 567,5 тысяч гривен.

Реабилитацию будут за бюджетные деньги

Правительство также разрешило оказывать услуги по психологической реабилитации супругам участников АТО, ООС, а также пострадавших участников Революции Достоинства за бюджетные деньги.

Кроме того, бесплатно будут предоставлять реабилитацию и возможность санаторно-курортного лечения для членов семей погибших участников АТО, ООС и Революции Достоинства.

Обратите внимание! В Украине создали сервис "е-Ветеран". Более 405 тысяч участников боевых действий смогут получить информацию о санаторно-курортных учреждениях и субъектах предоставления услуг по психологической реабилитации, которые поддерживают ветеранов. Кстати, партнером проекта является офис ОБСЕ в Украине.