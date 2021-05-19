По словам премьер-министра, новые изменения позволят переназначать субсидии без подачи соответствующего заявления. Однако, будут определенные исключения.

Ранее С мая украинцы должны подать новые заявки на получение субсидий: правительство об изменениях

Изменения для получателей субсидий

Шмыгаль подчеркнул, что верификация субсидий будет продолжаться. "Это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается", – пояснил премьер.

Он добавил, что новые изменения также будут касаться вопроса наличия нескольких объектов жилья.

Если вы владелец 3 – 4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. Если у вас есть квартира в городе и дом в деревне, то это не помешает вам получить помощь,

– отметил Шмыгаль.

Если же у человека есть одно жилье на правах общей собственности с другими людьми, то для него увеличили размер депозита, который влияет на то, будет ли получена субсидия. Также, претендовать на субсидию можно, имея на депозите до 100 тысяч гривен.

Дела о назначении субсидий в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения. Это даст возможность втрое сократить сроки рассмотрения заявлений.

Обратите внимание! Министерство социальной политики в марте 2021 года выделило на финансирование субсидий украинцев почти 5 миллиардов гривен. В целом, субсидии получили примерно 3 тысячи домохозяйств.

Кто сейчас может получить субсидии