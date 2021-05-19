По словам премьер-министра, новые изменения позволят переназначать субсидии без подачи соответствующего заявления. Однако, будут определенные исключения.
Ранее С мая украинцы должны подать новые заявки на получение субсидий: правительство об изменениях
Изменения для получателей субсидий
Шмыгаль подчеркнул, что верификация субсидий будет продолжаться. "Это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается", – пояснил премьер.
Он добавил, что новые изменения также будут касаться вопроса наличия нескольких объектов жилья.
Если вы владелец 3 – 4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. Если у вас есть квартира в городе и дом в деревне, то это не помешает вам получить помощь,
– отметил Шмыгаль.
Если же у человека есть одно жилье на правах общей собственности с другими людьми, то для него увеличили размер депозита, который влияет на то, будет ли получена субсидия. Также, претендовать на субсидию можно, имея на депозите до 100 тысяч гривен.
Дела о назначении субсидий в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения. Это даст возможность втрое сократить сроки рассмотрения заявлений.
Кто сейчас может получить субсидии
- Люди, которые проживают в жилых домах (в том числе гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в сельской местности тоже).
- Люди, которые проживают в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в сельской местности тоже).
- Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.