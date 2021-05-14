Что предусматривает регулирование цены

Ограничения для сетей автозаправочных станций одобрили на заседании правительства 14 мая. Решение будет действовать на период карантина.

К теме Правительство обязало компании предупреждать о подорожании топлива за 3 недели

Теперь АЗС должны устанавливать надбавку к средней цене горючего:

не более 7 гривен за литр дизельного топлива;

не более 5 гривен за литр бензина.

Средняя стоимость горючего и бензина, включая таможенные платежи, должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц.

Осуществлять расчеты планируют обязать НАК "Нафтогаз Украины". Он будет предоставлять их Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца, а министерство – будет публиковать средние цены одного литра до 5 числа каждого месяца.

Заметим, такое регулирование цен ввели с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.

Бизнес осудил решение правительства

Европейская ассоциация бизнеса заявила, что инициатива Кабмина является "неприемлемой в цивилизованной европейской стране". Кроме того, она будет способствовать тенизации рынка.

Аргументы ЕСБ