Что предусматривает регулирование цены
Ограничения для сетей автозаправочных станций одобрили на заседании правительства 14 мая. Решение будет действовать на период карантина.
К теме Правительство обязало компании предупреждать о подорожании топлива за 3 недели
Теперь АЗС должны устанавливать надбавку к средней цене горючего:
- не более 7 гривен за литр дизельного топлива;
- не более 5 гривен за литр бензина.
Средняя стоимость горючего и бензина, включая таможенные платежи, должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц.
Осуществлять расчеты планируют обязать НАК "Нафтогаз Украины". Он будет предоставлять их Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца, а министерство – будет публиковать средние цены одного литра до 5 числа каждого месяца.
Заметим, такое регулирование цен ввели с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
Бизнес осудил решение правительства
Европейская ассоциация бизнеса заявила, что инициатива Кабмина является "неприемлемой в цивилизованной европейской стране". Кроме того, она будет способствовать тенизации рынка.
Аргументы ЕСБ
- Постановление противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Решение о государственном регулировании цен нивелирует роль рынка.
- "Ручное" регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен, которые использовал прозрачный бизнес годами, и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктов для потребителей, остановку работы АЗС и тому подобное.
- Именно большое количество АЗС позволяет потребителю выбирать продукцию и продавцов, в зависимости от цены и других факторов. Механизм предельной торговой надбавки же ставит прозрачный бизнес в единый "ценовой коридор".
- При регулировании цены, которая ниже экономически обоснованной, власти должны возмещать бизнесу такую разницу.
- Регулирование цен приведет к убыткам для бизнеса, а, соответственно, и отразится на поступлениях в бюджет.