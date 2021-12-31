Государство будет регулировать цены на батон и масло из-за резкого роста стоимости газа

31 декабря 2021 , 15:51
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Источник:

Кабмин

Цены на батон и масло отныне будут регулироваться государством. Такое решение Кабмину пришлось принять накануне Нового года из-за резкого роста стоимости газа.

Эти товары добавили в перечень имеющих существенную социальную значимость. Соответствующее регулирование будет действовать, пока продлится карантин, вызванный пандемией коронавируса COVID-19.

Ранее Цены на социальные продукты: в Раде предлагают вернуть государственное регулирование

Что изменило решение Кабмина

Об этом говорится в правительственном постановлении от 30 декабря. Так, батон и подсолнечное масло оказались в списке пищевых продуктов, подорожание которых нужно заранее декларировать. В то же время теперь на ржано-пшеничный хлеб и батон запрещено устанавливать наценку, которая превышает 10%.

Обратите внимание! В документе указано, что это – уже с учетом различных услуг, связанных с реализацией конечному потребителю. В частности – рекламных, логистических и других.

Какие продукты уже были в перечне:

  • гречневая крупа;
  • сахар-песок;
  • пшеничная мука высшего сорта и вермишель из нее;
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5%,
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • яйца куриные категории С1;
  • тушка куриная;
  • вода минеральная негазированная;
  • масло сливочное жирностью 7%.

Что этому предшествовало

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин работает над разработкой механизмов, которые позволят поддержать производителей социальных продуктов и хлебопекарей. К этому чиновников побудил существенный рост цены на газ. Премьер-министр ояснил, что на фоне мирового кризиса производители рассматривают вопрос повышения цен. По его словам, по этому вопросу организовали консультации непосредственно с бизнесом.

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Автор: Ірина Буртик