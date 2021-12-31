Эти товары добавили в перечень имеющих существенную социальную значимость. Соответствующее регулирование будет действовать, пока продлится карантин, вызванный пандемией коронавируса COVID-19.
Ранее Цены на социальные продукты: в Раде предлагают вернуть государственное регулирование
Что изменило решение Кабмина
Об этом говорится в правительственном постановлении от 30 декабря. Так, батон и подсолнечное масло оказались в списке пищевых продуктов, подорожание которых нужно заранее декларировать. В то же время теперь на ржано-пшеничный хлеб и батон запрещено устанавливать наценку, которая превышает 10%.
Какие продукты уже были в перечне:
- гречневая крупа;
- сахар-песок;
- пшеничная мука высшего сорта и вермишель из нее;
- молоко пастеризованное жирностью 2,5%,
- хлеб ржано-пшеничный;
- яйца куриные категории С1;
- тушка куриная;
- вода минеральная негазированная;
- масло сливочное жирностью 7%.
Что этому предшествовало
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин работает над разработкой механизмов, которые позволят поддержать производителей социальных продуктов и хлебопекарей. К этому чиновников побудил существенный рост цены на газ. Премьер-министр ояснил, что на фоне мирового кризиса производители рассматривают вопрос повышения цен. По его словам, по этому вопросу организовали консультации непосредственно с бизнесом.
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