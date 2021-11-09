Кредит от Cargill
В постановлении Кабмина №1159 отмечается, что американская компания Cargill Financial Services International, Inc предоставит Украине кредит, общая сумма которого не превышает 250 миллионов евро. Привлечение этих кредитных средств состоится в рамках закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год!"
Обратите внимание Международные резервы Украины выросли почти на миллиард долларов за месяц
Какой будет процентная ставка по кредитам
- На сумму кредитов начисляется процентный доход по ставке 5,15% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств.
- Процентный доход по ставке 5,85% годовых по кредитным договорам со сроком погашения спустя пять лет после получения кредитных средств.
Погашение кредитов
Процентный доход уплачивается ежеквартально. Даты уплаты определяются в соответствующих кредитных договорах. При этом окончательное погашение кредитов производится через три и через пять лет после даты получения кредитных средств.