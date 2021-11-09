Кредит от Cargill

В постановлении Кабмина №1159 отмечается, что американская компания Cargill Financial Services International, Inc предоставит Украине кредит, общая сумма которого не превышает 250 миллионов евро. Привлечение этих кредитных средств состоится в рамках закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год!"

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Примечательно, что это не первый кредит, предоставляемый американской компанией Cargill Украине. Ранее в 2020 году она предоставила аналогичный кредит в 250 миллионов евро , а в 2019 правительство получило два кредита – сначала 100 миллионов евро, а затем еще 150 миллионов евро.

Какой будет процентная ставка по кредитам

На сумму кредитов начисляется процентный доход по ставке 5,15% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств.

Процентный доход по ставке 5,85% годовых по кредитным договорам со сроком погашения спустя пять лет после получения кредитных средств.

Погашение кредитов

Процентный доход уплачивается ежеквартально. Даты уплаты определяются в соответствующих кредитных договорах. При этом окончательное погашение кредитов производится через три и через пять лет после даты получения кредитных средств.