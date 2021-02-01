Кабинет Министров внес электроэнергию в список социально значимых товаров для госрегулирования. Соответствующий перечень утвердили в апреле 2020 года на фоне эпидемии коронавируса.

Источник: Правительственный портал

Такое решение есть в постановлении №64 от 1 февраля 2021 года "Вопрос предоставления компенсации некоторым категориям потребителей э/э", текст которого обнародовали на сайте кабмина.

Читайте также У украинцев будут субсидии на электроэнергию: Рада внесла изменения в Госбюджет-2021

Им в перечень товаров, имеющих важное социальное значение, добавили и электроэнергию.

Что известно об этом списке

Его утвердили 22 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

В перечень входят следующие товары: мука, хлеб, яйца, масло, гречневая крупа, парацетамол, медицинские маски и другие.

Прибегли к такому шагу, чтобы правительство имело возможность установить предельную цену на эти товары на период действия карантина.

Напомним, 18 января Кабмин внес в перечень социально значимых товаров природный газ.

Обратите внимание Меньше может быть, больше – нет, – Зеленский о тарифах на тепло и горячую воду

Тарифы на электроэнергию: коротко