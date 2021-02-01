Правительство внесло электроэнергию в список социально значимых товаров: что это значит
Кабинет Министров внес электроэнергию в список социально значимых товаров для госрегулирования. Соответствующий перечень утвердили в апреле 2020 года на фоне эпидемии коронавируса.
Источник: Правительственный портал
Такое решение есть в постановлении №64 от 1 февраля 2021 года "Вопрос предоставления компенсации некоторым категориям потребителей э/э", текст которого обнародовали на сайте кабмина.
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Им в перечень товаров, имеющих важное социальное значение, добавили и электроэнергию.
Что известно об этом списке
- Его утвердили 22 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса.
- В перечень входят следующие товары: мука, хлеб, яйца, масло, гречневая крупа, парацетамол, медицинские маски и другие.
- Прибегли к такому шагу, чтобы правительство имело возможность установить предельную цену на эти товары на период действия карантина.
Напомним, 18 января Кабмин внес в перечень социально значимых товаров природный газ.
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Тарифы на электроэнергию: коротко
- Кабмин 20 января одобрил направление 1,4 миллиарда гривен на предоставление компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года. Причина – отмена отдельных сниженных тарифов некоторым категориям потребителей.
- В частности, речь идет о жителях домов с электроотопительными установками, у которых по состоянию на 31 декабря 2020 года было право на сниженный тариф; жителях негазифицированных многоквартирных домов и домов, где отсутствует централизованное теплоснабжение, у которых по состоянию на 31 декабря 2020 года было право на сниженный тариф; многодетные и приемные семьи, детские дома семейного типа.
- Верховная Рада 29 января внесла необходимые изменения в государственный бюджет на 2021 год.
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