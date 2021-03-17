Правительство одобрило досрочное прекращение полномочий главы Укрзализныци Владимира Жмака. Его обязанности отныне будет исполнять Иван Юрик.

Такое решение правительство приняло во время заседания 16 марта. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

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Иван Юрик является членом правления акционерного общества "Укрзализныця".

Наблюдательный совет поддержал решение про Жмака

Источник: Интерфакс-Украина

Перед решением правительства, увольнение Жмака единогласно поддержал наблюдательный совет компании. Об этом сообщил экс-директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев.

Жмак возглавил правление Укрзализныци в августе 2020 года

Отметим, Владимир Жмак возглавил правление АО "Украинская железная дорога" 26 августа 2020 года. Соответствующее решение принял Кабмин. Конкурс на должность был открытым и Жмак его успешно прошел. За назначение проголосовали 6 членов наблюдательного совета, голосов против не было.