Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда Украины: на что уйдут 4 миллиарда

Правительство приняло решение внести изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины. Размер доходов и расходов увеличился на 4 миллиарда 300 миллионов гривен.

В декабре 2021 года состоится перерасчет пенсий после роста прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Таким образом, издержки ПФУ значительно возрастут.

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Расходы увеличатся из-за перерасчета пенсий

Общие расходы Пенсионного фонда составят 521,2 миллиарда гривен, на пенсионные выплаты нужно почти 510 миллиардов в украинской валюте. Это на 4,3 миллиарда больше, чем было запланировано.

С чем связано увеличение расходов:

с судебным решением относительно перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с законами:

О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы",

"О судоустройстве и статусе судей",

"О прокуратуре",

"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Также для лиц, достигших возраста 65 лет, установлена ​​минимальная пенсия по возрасту. Это при условии, если у мужчин есть стаж 35 лет, а у женщин – 30 лет.

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Что известно о пенсиях в 2022 году:

Верховная Рада приняла закон о госбюджете.

Согласно документу, минимальная пенсия вырастет на 80 гривен при первом пересмотре.

В целом, размер расходов из госбюджета для Пенсионного фонда в 2022 году составит 531 миллиард гривен.

Смотрите видео, как парламент принимал госбюджет-2022: