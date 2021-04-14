Кабинет Министров принял постановление, которым изменил требования для предоставления жилищных субсидий. В частности, усилили адресность предоставления субсидий для социальной поддержки населения.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании правительства 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Проект постановления усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мер эффективного и рационального использования бюджетных денег,

– говорится в сообщении.

Что предусматривает принятый документ

при назначении субсидий будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и тому подобное;

прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

ужесточают требования при назначении субсидий в части осуществления одноразовых стоимостных покупок, наличии банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.

В министерстве добавили, что реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться в пределах денег, предусмотренных в госбюджете Министерству социальной политики на предоставление жилищных субсидий.

Обратите внимание! Ранее Минсоцполитики подготовило проект постановления правительства об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документом предусматривается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года.