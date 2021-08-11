Почему приняли изменения

Изменения будут действовать в рамках постановления "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины", которые приняли на заседании Кабмина . Руководительница Минсоцполитики Марина Лазебная пояснила, что цель проекта – продолжение действия увеличенных социальных норм для расчета субсидий на отдельные виды коммунальных услуг, которые были введены весной 2020 года.

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Напомним , что весной 2020 года, когда Украина закрылась на карантин, были увеличены на 50% отдельные нормативы на ЖКУ. Поскольку люди остались дома, соответственно начали тратить больше ресурсов, но при этом во многих уменьшились доходы.

Ежемесячный денежный эквивалент увеличенных нормативов для домохозяйств составлял от 80 до 190 гривен в зависимости от набора услуг,

– рассказала Лазебная.

Представительница Минсоцполитики также рассказала, что по состоянию на сегодня Украина находится в зеленой зоне, а доходы украинцев начали расти. Вместе с тем политик отметила, что эпидемия коронавируса не закончилась в мире, поэтому проект постановления предусматривает продление действия этого механизма поддержки населения для тех регионов, которые с началом отопительного сезона могут оказаться в красной зоне.

Лазебная отметила, что людям не надо будет дополнительно обращаться в органы социальной защиты, поскольку увеличенные нормы будут введены автоматически.

Какие правила предоставления субсидий меняются

Жилищные субсидии назначаются в случае покупки квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

Отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

Изымается норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку 1 мая 2021 года она предоставляется исключительно в наличной форме.