Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 19 мая.
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Для упрощения работы с ПРРО предпринимателям предоставили возможность применения в ПРРО вместе с квалифицированной электронной подписью, усовершенствованной электронной подписи и / или усовершенствованной электронной печати (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их в фискальный сервер Налоговой,
– отметили в Минфине.
В министерстве также добавили, что обеспечивается возможность осуществления операций по выдаче наличных средств владельцам электронных платежных средств через ПРРО (сейчас такие операции доступны только для классических РРО).
Что этому предшествовало
- В сентябре 2019 года парламент принял закон о внесении изменений в закон о применении кассовых аппаратов.
- Согласно ему, все предприятия, связанные с торговлей, общественным питанием или предоставлением услуг должны иметь физический или электронный кассовый аппарат.
- Верховная Рада 1 декабря 2020 года проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 года применения обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
Заметим, что ранее предполагалось, что с 1 января 2021 года использование РРО для определенных видов деятельности II – IV групп ФЛП станет обязательным, а с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникла для всех плательщиков единого налога II – IV групп.