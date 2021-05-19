Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду, 19 мая.

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Для упрощения работы с ПРРО предпринимателям предоставили возможность применения в ПРРО вместе с квалифицированной электронной подписью, усовершенствованной электронной подписи и / или усовершенствованной электронной печати (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их в фискальный сервер Налоговой,

– отметили в Минфине.

В министерстве также добавили, что обеспечивается возможность осуществления операций по выдаче наличных средств владельцам электронных платежных средств через ПРРО (сейчас такие операции доступны только для классических РРО).

Обратите внимание! Введение ПРРО стало важной предпосылкой для детенизации экономики, обеспечения надлежащего учета фактически полученных доходов, уплаты налогов, а также способом установления равных конкурентных условий для добросовестных налогоплательщиков.

Что этому предшествовало

В сентябре 2019 года парламент принял закон о внесении изменений в закон о применении кассовых аппаратов.

Согласно ему, все предприятия, связанные с торговлей, общественным питанием или предоставлением услуг должны иметь физический или электронный кассовый аппарат.

Верховная Рада 1 декабря 2020 года проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 года применения обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Заметим, что ранее предполагалось, что с 1 января 2021 года использование РРО для определенных видов деятельности II – IV групп ФЛП станет обязательным, а с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникла для всех плательщиков единого налога II – IV групп.