Теперь для облгазов будут созданы отдельные со специальным режимом использования, на которые будут поступать средства, которые потребители будут платить за распределение газа.

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Счета будут регулировать задолженность

В объяснении к постановлению правительства говорится о том, что на новые специальные счета будут поступать все средства, которые облгазы, то есть операторы ГРС, получают за распределение газа. После уже регулятор будет рассчитывать распределение полученных средств между операторами ГРС и ГТС.

При формировании нормативов будут учитывать наличие просроченной задолженности облгазов перед Оператором ГТС или ее отсутствие.

Предложенные нормативы распределения будут обсуждать в формате открытого слушания на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. После принятия решения, от облгазов должны поступить распоряжения в уполномоченные банки, чтобы распределить средства на счета Операторов ГТС и газораспределительной сети.

В правительстве отмечают, что сейчас Оператор ГТС находится в условиях, когда не может прекратить транспортировку газа в газораспределительные сети. Поэтому несвоевременные или неполные расчеты могут привести к росту задолженности, накоплению убытков и ухудшению финансового положения Оператора.

Обратите внимание! Еще в августе 2021 года у Оператора ГТС заявили, что долги облгазов и горгазов перед регулятором составляют почти 10 миллиардов гривен. Это катастрофически снизило чистую прибыль Оператора.