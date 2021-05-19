Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду в середу, 19 травня.

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Для спрощення роботи з ПРРО підприємцям надали можливість застосування у ПРРО разом з кваліфікованим електронним підписом удосконаленого електронного підпису та/або удосконаленої електронної печатки (як спрощеного варіанту) для оформлення розрахункових документів та передачі їх до фіскального сервера Податкової,

– зазначили у Мінфіні.

У міністерстві також додали, що забезпечується можливість здійснення операцій з видачі готівкових коштів власникам електронних платіжних засобів через ПРРО (наразі такі операції доступні тільки для класичних РРО).

Зверніть увагу! Запровадження ПРРО стало важливою передумовою для детінізації економіки, забезпечення належного обліку фактично отриманих доходів, сплати податків, а також способом встановлення рівних конкурентних умов для сумлінних платників податків.

Що цьому передувало

У вересні 2019 року парламент прийняв закон про внесення змін до закону про застосування касових апаратів.

Відповідно до нього, всі підприємства, що пов'язані з торгівлею, громадським харчуванням або наданням послуг повинні мати фізичний або електронний касовий апарат.

Верховна Рада 1 грудня 2020 року проголосувала за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Зауважимо, що раніше передбачалося, що з 1 січня 2021 року використання РРО для певних видів діяльності ІІ – IV груп ФОПів стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ – IV груп.