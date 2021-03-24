Кабинет Министров поддержал решение относительно неизменного льготного тарифа на электроэнергию для населения. Цена и в дальнейшем составит 1 гривну 68 копеек за киловатт в час.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, государственная компания "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене.

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Цену на электроэнергию "заморозили"

Она расти не будет и останется на уровне 1 гривны 68 копеек за киловатт в час,

– сообщил Шмыгаль.

По его словам, "Энергоатому" позволили полноценно работать на рынке", что даст компании возможность получать деньги, необходимые для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования атомных электростанций.

Премьер также отметил, что вопрос тарифов, развития энергетических рынков и конкуренции на них постоянно остается на повестке дня правительства. "Мы продолжаем работать, чтобы украинцы получали справедливые платежки, а на энергетических рынках не было монополизма и злоупотреблений", – отметил Шмыгаль.

Напомним, Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в размере 90 копеек за киловатт в час для населения на первые 100 киловатт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей.