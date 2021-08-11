Правительство снижает тарифы на электроэнергию для украинцев

Кабинет Министров снизил тарифы на электроэнергию с 1,68 гривны до 1,44 гривны за киловатт-час. Новые цены будут в Украине уже с 1 октября.

Для кого уменьшили тарифы

Платить меньшую цену будут те домохозяйства, которые потребляют меньше чем 250 киловатт-часов в месяц. В то же время те, которые используют больше, будут платить по-прежнему – 1,68 гривны.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, новые правила одобрили по инициативе президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее правительство до 31 августа продлило действие постановления о специальных обязанностях участников рынка электрической энергии. Документ устанавливает фиксированную цену на электроэнергию. Сначала такой механизм должен был действовать только до 1 августа. Однако Минэнерго посчитало, что переход на рыночные цены привел бы к увеличению тарифов для населения вдвое.

Тарифы на электроэнергию в Украине: главное