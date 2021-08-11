Правительство снижает тарифы на электроэнергию для украинцев
Источник:телеграм-канал Дениса Шмыгаля
Кабинет Министров снизил тарифы на электроэнергию с 1,68 гривны до 1,44 гривны за киловатт-час. Новые цены будут в Украине уже с 1 октября.
Для кого уменьшили тарифы
Платить меньшую цену будут те домохозяйства, которые потребляют меньше чем 250 киловатт-часов в месяц. В то же время те, которые используют больше, будут платить по-прежнему – 1,68 гривны.
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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, новые правила одобрили по инициативе президента Владимира Зеленского.
Напомним, ранее правительство до 31 августа продлило действие постановления о специальных обязанностях участников рынка электрической энергии. Документ устанавливает фиксированную цену на электроэнергию. Сначала такой механизм должен был действовать только до 1 августа. Однако Минэнерго посчитало, что переход на рыночные цены привел бы к увеличению тарифов для населения вдвое.
Тарифы на электроэнергию в Украине: главное
- 1 января 2021 года начало действовать постановление правительства об отмене льготного тарифа за первые 100 киловатт-часов на уровне 90 копеек за 1 киловатт-час.
- Так, среднюю цену на электроэнергию для населения подняли на 36,6%.
- Однако в конце апреля Кабмин продлил механизм ПСО до 30 июня. Цену сохранили на уровне 1,68 гривны за 1 киловатт-час. Впоследствии постановление и дальше продолжали.