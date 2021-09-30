Кабмин провел вечернее заседание по тарифам, – министр финансов Марченко

30 сентября 2021 , 00:51
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Примерно в 20:30 29 сентября Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание. В основном оно касалось тарифов на коммунальные услуги для украинцев.

Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов руководитель Минфина Сергей Марченко. Впрочем, он не указал, какие же решения согласовали на этом заседании.

Также интересно Долги за коммуналку: за что больше всего задолжали украинцы

Правительство заседало по тарифам: решения сообщат позже

Министр финансов Украины Сергей Марченко в телеэфире рассказал, что вечером 29 сентября Кабмин собирался на внеочередное заседание. Министры обсуждали:

  • Вопрос цены газа.
  • Начала отопительного сезона.
  • И вообще тарифы на коммунальные услуги.

Вопросы те, которые больше всего беспокоят. Вопрос газа, вопрос нового отопительного сезона. Это то, что обсуждали на заседании правительства,
– сообщил Марченко.

К сожалению, какие именно решение приняло правительство – Марченко не сказал. Их, мол, обнародуют вскоре: "Дождитесь официальных публикаций".

Важные новости о тарифах и субсидиях:

  • Правительство Дениса Шмыгаля уверяет, что "никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет".
  • Также премьер-министр пообещал увеличить размер субсидии в новом отопительном сезоне 2021 – 2022 годов.
  • С другой стороны, цена газа в Европе достигла очередной рекордной отметки в 1080 долларов за тысячу кубов.
Автор: Олесь Друкач