Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов руководитель Минфина Сергей Марченко. Впрочем, он не указал, какие же решения согласовали на этом заседании.
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Правительство заседало по тарифам: решения сообщат позже
Министр финансов Украины Сергей Марченко в телеэфире рассказал, что вечером 29 сентября Кабмин собирался на внеочередное заседание. Министры обсуждали:
- Вопрос цены газа.
- Начала отопительного сезона.
- И вообще тарифы на коммунальные услуги.
Вопросы те, которые больше всего беспокоят. Вопрос газа, вопрос нового отопительного сезона. Это то, что обсуждали на заседании правительства,
– сообщил Марченко.
К сожалению, какие именно решение приняло правительство – Марченко не сказал. Их, мол, обнародуют вскоре: "Дождитесь официальных публикаций".
Важные новости о тарифах и субсидиях:
- Правительство Дениса Шмыгаля уверяет, что "никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет".
- Также премьер-министр пообещал увеличить размер субсидии в новом отопительном сезоне 2021 – 2022 годов.
- С другой стороны, цена газа в Европе достигла очередной рекордной отметки в 1080 долларов за тысячу кубов.