Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов руководитель Минфина Сергей Марченко. Впрочем, он не указал, какие же решения согласовали на этом заседании.

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Правительство заседало по тарифам: решения сообщат позже

Министр финансов Украины Сергей Марченко в телеэфире рассказал, что вечером 29 сентября Кабмин собирался на внеочередное заседание. Министры обсуждали:

Вопрос цены газа.

Начала отопительного сезона.

И вообще тарифы на коммунальные услуги.

Вопросы те, которые больше всего беспокоят. Вопрос газа, вопрос нового отопительного сезона. Это то, что обсуждали на заседании правительства,

– сообщил Марченко.

К сожалению, какие именно решение приняло правительство – Марченко не сказал. Их, мол, обнародуют вскоре: "Дождитесь официальных публикаций".

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