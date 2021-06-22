Правительство прогнозирует выход экономики на допандемический уровень в конце 2023 года

Кабинет министров рассматривает несколько сценариев развития экономики Украины. Один из них предполагает выход на допандемический уровень в конце 2023 года.

Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022 – 2024 годы. Его обнародовали на сайте Минэкономики.

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Альтернативный сценарий развития

В документе отмечается, что прогноз кроме базового содержит оценку альтернативного сценария развития для Украины, который:

предусматривает более пессимистическое развитие событий с распространением и мутацией вируса;

потребует новых видов вакцин и времени на их разработку и апробацию.

В противоположность базовому сценарию, под данным альтернативным сценарием предполагается, что определенной стабилизации ситуации с распространением вируса удастся достичь лишь во второй половине прогнозируемого периода степени приобретения естественного иммунитета,

– говорится в документе.

В то же время отмечается, что вероятность этого сценария оценивается выше среднего.

Выход на допандемический уровень в 2023

Согласно альтернативному сценарию, прогнозируется выход на допандемический уровень развития по итогам только 2023 года.

Рост ВВП в 2022 году замедлится до 2,6% после ожидаемого роста на уровне 4,1% в 2021 году.

В дальнейшем темпы роста несколько ускорятся в среднем за период 2023 – 2024 годы до 3,7% ежегодно.

Однако, рост будет ниже прогноза базового сценария (4,9% соответственно).

Соответственно, по этому сценарию мировая экономика будет восстанавливаться относительно медленными темпами. Поскольку мотивы осторожности в отношении всех субъектов и населения, и бизнеса, и инвесторов – будут доминировать еще длительное время. Вероятны и повторения в ряде стран локдаунов,

– указано в прогнозе.

В документе добавляют, что подавленный мировой спрос будет держать цены на основные экспортных позиций на низком уровне с незначительными колебаниями. Лишь во второй половине 2023 года ситуация начнет существенно улучшаться.

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