Правительство прогнозирует выход экономики на допандемический уровень в конце 2023 года

Кабинет министров рассматривает несколько сценариев развития экономики Украины. Один из них предполагает выход на допандемический уровень в конце 2023 года.
Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022 – 2024 годы. Его обнародовали на сайте Минэкономики.
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Альтернативный сценарий развития
В документе отмечается, что прогноз кроме базового содержит оценку альтернативного сценария развития для Украины, который:
- предусматривает более пессимистическое развитие событий с распространением и мутацией вируса;
- потребует новых видов вакцин и времени на их разработку и апробацию.
В противоположность базовому сценарию, под данным альтернативным сценарием предполагается, что определенной стабилизации ситуации с распространением вируса удастся достичь лишь во второй половине прогнозируемого периода степени приобретения естественного иммунитета,
– говорится в документе.
В то же время отмечается, что вероятность этого сценария оценивается выше среднего.
Выход на допандемический уровень в 2023
Согласно альтернативному сценарию, прогнозируется выход на допандемический уровень развития по итогам только 2023 года.
- Рост ВВП в 2022 году замедлится до 2,6% после ожидаемого роста на уровне 4,1% в 2021 году.
- В дальнейшем темпы роста несколько ускорятся в среднем за период 2023 – 2024 годы до 3,7% ежегодно.
- Однако, рост будет ниже прогноза базового сценария (4,9% соответственно).
Соответственно, по этому сценарию мировая экономика будет восстанавливаться относительно медленными темпами. Поскольку мотивы осторожности в отношении всех субъектов и населения, и бизнеса, и инвесторов – будут доминировать еще длительное время. Вероятны и повторения в ряде стран локдаунов,
– указано в прогнозе.
В документе добавляют, что подавленный мировой спрос будет держать цены на основные экспортных позиций на низком уровне с незначительными колебаниями. Лишь во второй половине 2023 года ситуация начнет существенно улучшаться.
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