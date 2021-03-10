Правительство утвердило 10 марта проект предложенный президентом Владимиром Зеленским. Содержание документа ставит перед собою цель определить критические границы и целевые ориентиры страны на ближайшие пять лет.

Проект стратегии экономической безопасности

Кабмин принял проект указа президента Украины о СНБО "О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года" во время прямой трансляции на ютуб канале Кабмина. Ожидаемым результатом выполнения Стратегии является обеспечение экономической безопасности государства как условия достижения основных национальных экономических интересов.

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В результате выполнения Стратегии будет внедрена прозрачная система постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодную системную оценку состояния экономической безопасности, повышено эффективность реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности и политическую ответственность за ее результаты,

– Игор Петрашко.

Достижение основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета требует формирования и реализации государственной политики, направленной как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики Украины, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и, соответственно, неуязвимости национальной экономики к внешним и внутренним угрозам.

Цель и стратегия проекта

Цель проекта – достижение основных национальных экономических интересов и обеспечение экономического суверенитета.

Стратегия проекта

Стратегия государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности определяет такие взаимно утверждаемые понятия, как:

экономическая безопасность,

национальные экономические интересы,

экономическая устойчивость,

экономический суверенитет.

Стратегия базируется на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также целевые ориентиры и критические пределы индикаторов экономической безопасности.

В составе Стратегии утверждается табло индикаторов экономической безопасности, которым определены критические границы и целевые ориентиры по индикаторам основных составляющих экономической безопасности.

Ожидаемые результаты

В контексте достижения национальных экономических интересов Украины реализация Стратегии ориентирована на:

создание устойчивой, конкурентоспособной, социально ответственной рыночной экономики и условий для опережающего развития научно-технического потенциала страны, устойчивого наращивания национального богатства и факторов производства;

достижения целей устойчивого развития, уровня жизни населения и социально-политической стабильности, присущих экономически развитым странам;

занятия Украины в мировом разделении труда и международных экономических отношениях места, которое соответствует ее естественным, трудовым и интеллектуальным ресурсам, экономическому и геополитическому потенциалу;

обеспечение гарантированной защиты национальной экономики в условиях возникновения или усиления внутренних и внешних угроз.

Направления в сфере обеспечения экономической безопасности

Государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления:

направление развития – задача в рамках направления конкретизированы по основным составляющим экономической безопасности, по безопасности направление.

Стоит отметить, что за каждым из направлений, на основе оценки состояния экономической безопасности и Стратегией определяются задачи и механизмы их выполнения.

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