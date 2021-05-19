Премьер-министр отметил, что во время заседания 19 мая утвердили требования к технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Читайте также Зеленский подписал сразу 2 закона о налоговых льготах для крупных инвесторов

В этом документе инвестор должен указать такую информацию, как:

результаты анализа социально-экономических показателей проекта и оценку его социального эффекта;

финансовый анализ проекта;

общий объем государственной поддержки;

срок и этапы реализации проекта и другое.

В результате принятия закона, который был одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского, мы уже наблюдаем активизацию и увеличение заинтересованности крупных инвесторов вкладывать средства в Украину,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он добавил: "Только за три месяца работы в правительственный Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest поступило уже 15 заявок на общую сумму более 1 миллиарда долларов".

Обратите внимание! Верховная Рада проголосовала за законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями – "инвестиционную няню" в декабре 2020 года.