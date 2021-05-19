Премьер-министр отметил, что во время заседания 19 мая утвердили требования к технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

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В этом документе инвестор должен указать такую информацию, как:

  • результаты анализа социально-экономических показателей проекта и оценку его социального эффекта;
  • финансовый анализ проекта;
  • общий объем государственной поддержки;
  • срок и этапы реализации проекта и другое.

В результате принятия закона, который был одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского, мы уже наблюдаем активизацию и увеличение заинтересованности крупных инвесторов вкладывать средства в Украину,
– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он добавил: "Только за три месяца работы в правительственный Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest поступило уже 15 заявок на общую сумму более 1 миллиарда долларов".

Что такое инициатива "инвестиционная няня"

Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Владимир Зеленский заявил о том, что украинская власть инициирует программу "инвестиционная няня" ("Investment nanny"), чтобы таким образом стимулировать иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину.

В соответствии с этим проектом, инвестор, вложения которого составят 30 и более миллионов долларов, получит личного менеджера. Правда, до пандемии COVID-19 в законопроекте прописывали сумму в 100 миллионов. Но после кризиса необходимую сумму инвестиций снизили.