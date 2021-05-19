Премьер-министр отметил, что во время заседания 19 мая утвердили требования к технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта со значительными инвестициями.
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В этом документе инвестор должен указать такую информацию, как:
- результаты анализа социально-экономических показателей проекта и оценку его социального эффекта;
- финансовый анализ проекта;
- общий объем государственной поддержки;
- срок и этапы реализации проекта и другое.
В результате принятия закона, который был одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского, мы уже наблюдаем активизацию и увеличение заинтересованности крупных инвесторов вкладывать средства в Украину,
– подчеркнул Денис Шмыгаль.
Он добавил: "Только за три месяца работы в правительственный Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest поступило уже 15 заявок на общую сумму более 1 миллиарда долларов".
Что такое инициатива "инвестиционная няня"
Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Владимир Зеленский заявил о том, что украинская власть инициирует программу "инвестиционная няня" ("Investment nanny"), чтобы таким образом стимулировать иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину.
В соответствии с этим проектом, инвестор, вложения которого составят 30 и более миллионов долларов, получит личного менеджера. Правда, до пандемии COVID-19 в законопроекте прописывали сумму в 100 миллионов. Но после кризиса необходимую сумму инвестиций снизили.