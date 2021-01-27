Правительство предлагает изменить подход к формированию прожиточного минимума: детали
Кабинет Министров одобрил законопроект, которым предлагает изменить подход к формированию прожиточного минимума, социальных выплат и денежных платежей. В частности, другой будет сама методология расчетов.
Источник: 24 канал
Соответствующий проект постановления приняли во время заседания правительства 27 января.
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В дркументе предлагают с 1 января 2022 года усовершенствовать методологию формирования прожиточного минимума.
Что предлагает этот документ
- Стоимость непродовольственных товаров и услуг предлагают определять структурным методом, учитывая соотношение стоимости наборов продуктов и непродовольственных товаров и услуг в структуре прожиточного минимума. Их удельный вес в структуре прожиточного минимума составляет 50 на 50%.
- Изменить расчетную величину прожиточного минимума к выплатам, которые являются неосновными доходами гражданами (повышение, доплаты и надбавки), на базовую величину для социальных выплат на детей и базовую величину для социальных выплат населению, которые пересматривают 2 раза в год.
- Определить единые подходы к расчету надбавок, повышений и других выплат с обеспечением их ежегодного (не менее 2 раз в год) повышения;
- Для расчета штрафных санкций и административных взысканий использовать базовую величину для денежных платежей и взысканий. Для расчета размеров платы за предоставление административных услуг предлагают брать во внимание базовую величину для административных сборов.
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Почему нужно вносить изменения
- В пояснительной записке к проекту говорится о том, что базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии, является прожиточный минимум.
- Сейчас он более чем вдвое превышает законодательно установленный уровень.
- К величине прожиточного минимума привязаны более 150 различных видов выплат. А это имеет значительное влияние при планировании расходов бюджетов всех уровней.
- В то же время часть из этих выплат не имеет никакого отношения к прожиточному минимуму, как критерию бедности (например, штрафы, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения).
- То есть любое увеличение прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету значительного количества выплат и необходимости дополнительных расходов бюджетов всех уровней.
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