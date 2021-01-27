Кабинет Министров одобрил законопроект, которым предлагает изменить подход к формированию прожиточного минимума, социальных выплат и денежных платежей. В частности, другой будет сама методология расчетов.

Источник: 24 канал Соответствующий проект постановления приняли во время заседания правительства 27 января. Читайте также Зарплаты, пенсии и соцвыплаты по-новому: прожиточный минимум с 2021 поднимут В дркументе предлагают с 1 января 2022 года усовершенствовать методологию формирования прожиточного минимума. Что предлагает этот документ Стоимость непродовольственных товаров и услуг предлагают определять структурным методом , учитывая соотношение стоимости наборов продуктов и непродовольственных товаров и услуг в структуре прожиточного минимума. Их удельный вес в структуре прожиточного минимума составляет 50 на 50%.

, учитывая соотношение стоимости наборов продуктов и непродовольственных товаров и услуг в структуре прожиточного минимума. Их удельный вес в структуре прожиточного минимума составляет 50 на 50%. Изменить расчетную величину прожиточного минимума к выплатам, которые являются неосновными доходами гражданами (повышение, доплаты и надбавки), на базовую величину для социальных выплат на детей и базовую величину для социальных выплат населению, которые пересматривают 2 раза в год.

к выплатам, которые являются неосновными доходами гражданами (повышение, доплаты и надбавки), на базовую величину для социальных выплат на детей и базовую величину для социальных выплат населению, которые пересматривают 2 раза в год. Определить единые подходы к расчету надбавок, повышений и других выплат с обеспечением их ежегодного (не менее 2 раз в год) повышения;

и других выплат с обеспечением их ежегодного (не менее 2 раз в год) повышения; Для расчета штрафных санкций и административных взысканий использовать базовую величину для денежных платежей и взысканий. Для расчета размеров платы за предоставление административных услуг предлагают брать во внимание базовую величину для административных сборов. Советуем ознакомиться Части украинцев компенсируют подорожание электроэнергии: правительство приняло решение Почему нужно вносить изменения В пояснительной записке к проекту говорится о том, что базовым государственным социальным стандартом , на основе которого определяются государственные социальные гарантии, является прожиточный минимум.

, на основе которого определяются государственные социальные гарантии, Сейчас он более чем вдвое превышает законодательно установленный уровень.

К величине прожиточного минимума привязаны более 150 различных видов выплат. А это имеет значительное влияние при планировании расходов бюджетов всех уровней.

А это имеет значительное влияние при планировании расходов бюджетов всех уровней. В то же время часть из этих выплат не имеет никакого отношения к прожиточному минимуму , как критерию бедности (например, штрафы, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения).

, как критерию бедности (например, штрафы, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения). То есть любое увеличение прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету значительного количества выплат и необходимости дополнительных расходов бюджетов всех уровней. Справка. С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум в Украине повысился до 2 189 гривен. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты.